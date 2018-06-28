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A4 Bloody J450 – нові геймерські навушники за доступною ціною: характеристики

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A4 Bloody J450
A4 Bloody J450 / Фото з вільних джерел

Компанія A4Tech представила нові геймерські навушники із мікрофоном A4 Bloody J450. Виробник обіцяє поєднання ефектного дизайну з високою якістю звуку і комфортом для власника.

Про це повідомляє HiTech Expert.

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Геймерські навушники дозволяють не відволікатися на сторонні шуми і повністю зануритися у віртуальні світи завдяки гарній чутливості динаміка в 100 дБ, віртуального звуку 7.1 і шумозаглушення мікрофона. Чутливість мікрофона становить 45 дБ, частотний діапазон мікрофона – 100Гц – 15кГц. Регулятор гучності знаходиться на навушниках, що дуже зручно.

М'які амбушюри адаптуються під унікальні форми голови і вух і дозволяють використовувати ці навушники довгий час без особливої ​​втоми. Навушники сумісні з усіма сучасними моделями смартфонів і планшетів. Ще одна важлива деталь – зручний usb-кабель, який не заплутується.

Дизайн навушників A4 Bloody J450 оцінять навіть найвибагливіші користувачі, адже вони мають забарвлення в стилі мілітарі, а також сім кольорів кругового мерехтливого ​​підсвічування.

Окрім того виробник обіцяє низьку ціну за такі характеристики. Коштуватиме новинка трохи більше 1 000 гривень.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Ґаджети Ігри
Джерело: 24 Канал
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