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А чьо ви не їдете по маленьких містах? Тут що не люди? – Сергій Притула

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Сергій Притула
Сергій Притула / Фото автора

Ото кожного разу, як якась людина в коментарях пише мені щось на кшталт "а чьо ви не їдете по маленьких містах, тут що не люди?", я кожного разу хочу таку людину посадити в наш бус і щоб вона поїздила з нами по тих "мегаполісах", по яких ми всі ці роки викатуємо.

Та, де часом немає жодної працюючої розетки в гримерці, там де в принципі поняття гримерки відсутнє, там де на початку концерту виникають непорозуміння, бо люди, які придбали квитки не можуть сісти на свої місця, бо вони поломані, а винний у цьому, звісно ж не організатор чи директор будинку культури, а Притула на сцені.

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Часом буває так, що в твою гримерку, де ти перевдягаєшся перед виступом, просто заходять якісь люди, яким треба сфоткатись вже і зараз. Ти в трусах, а їм треба вже. І ти питаєш в організатора, мовляв, якого біса сторонні люди в нашій гримерці забули? А орг спокійно відповідає: "та то ж свої"

Ото зробив фотосесію на бекстейджі в одному з міст у нашому весняному турі. Лакшері де люкс, віайпі роял спа! Нема біди, веселимось!

Ще б у вбиральні там лямпочку вкрутили – то взагалі б все супер було!!!

Автор: Сергій Притула. Джерело: Обозреватель

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Автор: Блог Медіа
Теги: Новини політики Новини України Публікації Сергій Притула
Джерело: 24 Канал
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