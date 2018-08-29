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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

А діти ж до школи ходять весь рік, – журналіст про "шкільне перемир'я"

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"Шкільне перемир'я" мало би запрацювати з півночі, але цього, звісно не вдібулося – обстріли з боку ворога тривають по всій лінії фронту.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст Євген Назаренко.

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За його словами, причини домовленостей про "хлібне перемир'я" зрозумілі – воно потрібне для того, щоб селяни зібрали врожай.

От зібрали, і можна воювати далі. А "шкільне перемир'я" оголошується на декілька тижнів, хоча діти ходять до школи увесь рік. І чому саме першого вересня чи перший тиждень вересня – не зрозуміло,
– наголосив Назаренко.

І додав, що проросійські бойовики і так ніколи його не дотримуються, уже далеко не вперше – обстріли тривають хіба з трошки меншою інтенсивністю.

Нагадаємо, протягом вівторка, 28 серпня, проросійські бойовики на Донбасі 32 рази обстріляли позиції українських військових, у тому числі із забороненого мінськими угодами важкого озброєння.

Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Новини України Мінські домовленості Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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