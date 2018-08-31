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А картоплю за собівартістю не хочете? – економіст про ціну на український газ

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А картоплю за собівартістю не хочете?
А картоплю за собівартістю не хочете? / Фото з відкритих джерел

Платники податків можуть відмовитись від грошей, які вартувало б скерувати до лікарень, і віддати їх бабусі із Конча-Заспи. Для цього слід тільки почати продавати населенню добутий в Україні газ за собівартістю. Чи це логічно і чи має стосунок до соціальної справедливості – вже зовсім інше питання.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів Сергій Фурса.

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Український газ продавати за собівартістю – це дуже небезпечна маніпуляція, на думку економіста.

Фурса
Економічний експерт Сергій Фурса пояснив, чому ціна на газ повинна бути ринковою

За його словами, немає жодного аргументу для цього. Мовляв, це все одно, якби хтось вимагав продавати картоплю за собівартістю – тільки тому, що її виростили в Україні. Ціна на газ повинна бути ринковою, і тільки таке поняття про справедливу ціну визнане у світі.

І якщо є причина вважати, що для когось ця ринкова ціна непіднімна, то держава може допомогти цій людині. Шляхом соціального договору. Ми, платники податків, готові підтримати нужденних, але ж немає жодних причин, щоб підтримувати тих, хто такої підтримки зовсім не потребує,
– наголосив Фурса.

І підкреслив, що немає жодної різниці між великою корпорацією, яка отримує сотні мільйонів прибутку і аграрні субсидії, і бабусею із Конча-Заспи, яка мешкає у величезному будинку, їздить на шикарному автомобілі і прагне, щоб їй продавали газ дешево.

Відео повного випуску відеоблогу Сергій Фурса "Фінансова грамотність" за 31 серпня 2018

 

Теги: Новини України Ціни Гроші Відеоблоги Бюджет Нафтогаз Компанії і ринки комунальні послуги
Джерело: 24 канал
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