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"А можна піти на нах*й звідси?": Кіркоров гучно вилаявся під час інтерв'ю (відео)

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Кіркоров обматюкав людей під час інтерв'ю
Кіркоров обматюкав людей під час інтерв'ю / Фото з відкритих джерел

Відомий російський співак Філіп Кіркоров під час інтерв'ю шведському телебаченню обматюкав людей, які за кадром створювали шум і заважали йому відповідати на питання.

Відповідне відео опублікував в Instagram Telegram-канал Super.

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На відео Кіркоров розповідає про свою любов до Євробачення. В якийсь момент, почувши сторонній шум співак вибачається перед репортером, встає і йде в сусідню кімнату.

"Вибачте, будь ласка, а що за шум? Можна не шарудіти тут, а? Нах*й піти звідси і не робити цього. Ви не розумієте, що це тут все чути? Можна? Спасибі!", – вилаявся Кіркоров.

Зазначається, що саме в такому вигляді інтерв'ю і пішло в телевізійний ефір.

 

"Далее следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений" — примерно так перевели выругавшегося Филиппа Киркорова в эфире шведского телеканала. Рассказывая о своей любви к "Евровидению" во время пребывания в Лиссабоне, Филипп вышел из себя из-за шума за кадром и, не сдержавшись, обрушился с упреками в адрес источника помех: "А нельзя не шуршать и пойти на *** отсюда? Спасибо!" Именно в таком виде интервью и пошло в эфир. Чем вам не альтернативная концовка второй части — продолжения провокационного киркоровского клипа "Цвет настроения синий", который набрал уже 25 миллионов просмотров в YouTube?

Допис, поширений Super (@super.ru)

 

Теги: LifeStyle Новини Росії Музика
Джерело: 24 Канал
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