"А можна піти на нах*й звідси?": Кіркоров гучно вилаявся під час інтерв'ю (відео)
Відомий російський співак Філіп Кіркоров під час інтерв'ю шведському телебаченню обматюкав людей, які за кадром створювали шум і заважали йому відповідати на питання.
Відповідне відео опублікував в Instagram Telegram-канал Super.
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На відео Кіркоров розповідає про свою любов до Євробачення. В якийсь момент, почувши сторонній шум співак вибачається перед репортером, встає і йде в сусідню кімнату.
"Вибачте, будь ласка, а що за шум? Можна не шарудіти тут, а? Нах*й піти звідси і не робити цього. Ви не розумієте, що це тут все чути? Можна? Спасибі!", – вилаявся Кіркоров.
Зазначається, що саме в такому вигляді інтерв'ю і пішло в телевізійний ефір.
Джерело: 24 Канал
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