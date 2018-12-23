А потім поразка на виборах і судовий процес? – Гнап про піар Порошенка на "швидких"

Дев'ять років минуло, відколи прем'єрка Юлія Тимошенко піарилася на куплених коштом платників податків "швидких", які навіть не могли виконувати функцію "швидких". Але нічого не змінилося.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст Дмитро Гнап.

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Він показав для порівняння дві світлини, відстань між якими – майже десятиліття. "Погодьтесь, між цими двома фото мало відмінностей, правда ж?" – зазначив Гнап. І пояснив, що небагато відмінностей не лише у фото, а й у процедурі закупівлі цих авто за програмами розвитку сільської медицини.

У 2009 замість купівлі справжніх "швидких", державне підприємство "Укрмедпостач" за вказівкою Тимошенко придбало тисячу мало пристосованих для медицини фургончиків. У 2018, наприклад, на Хмельниччині автомобілі чомусь закупало державне підприємство "Обласна служба єдиного замовника", підпорядковане Хмельницькій ОДА, яке раніше вже засвітилося в кількох скандальних закупівлях,

– сказав журналіст.

І додав, що окрім того з'ясувалося, що при закупівлі цих автомобілів був порушений і порядок, встановлений законодавством. Відповідальним за реалізацію програми розвитку медицини в сільській місцевості є Міністерство охорони здоров'я і саме воно мало вирішувати, в якій кількості і якого типу медичні авто потрібні для громад.



Між фото – майже десятиліття, а методи піару незмінні й досі

"Але, майже як і в часи Тимошенко, за чинного президента в Києві директивно натиснули на Державне казначейство, яке в обхід МОЗ перерахувало фірмі впливового діяча з БПП 32 мільйони гривень за ці машини", – наголосив Гнап.

Отож, у 2018 ми бачимо ту ж картину, що і у 2009: роздача авто перед виборами, сумнівна процедура закупівлі та невідповідність цих машин вимогам для медичного транспорту. Ну а далі що? Поразка на виборах і судовий процес?

– підсумував журналіст.

На його думку, здається, що Петро Порошенко на собі хоче випробувати тезу, що історія завжди повторюється.

Відео повного випуску блогу Дмитра Гнапа "Право на правду" від 23 грудня 2018