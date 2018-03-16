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"А що? Нічого дивного": елітний бутік Злочевського продає лише три пари взуття на місяць

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Розслідування
Розслідування "Доктор Злоч: повернення" / bihus.info

Люксовий магазин ZLOCCI, пов’язаний з біглим екс-міністром екології Миколою Злочевським, офіційно продає лише три пари взуття на місяць.

Про це йдеться у сюжеті Лесі Іванової "Доктор Злоч" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Магазин взуття ZLOCCI працює на Хрещатику в Києві з 2014 року. Відкрився, коли сам Злочевський був у розшуку ГПУ. Магазин веде торгівлю через ФОП керівника охорони будинків Злочевського Валерія Ткача.

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За даними програми, виручка ФОП в 2015 році склала 992 тисячі гривень, а в 2016 – 974 тисячі гривень.

Ціни на взуття в магазині варіюються, наприклад, ось такі туфлі з комбінованої шкіри наразі коштують близько 25 тисяч гривень.

Ціни в магазині Злочевського недешеві

А пара, повністю виконана зі шкіри крокодила, обійдеться в 66-76 тисяч гривень, пояс до неї – в 22 тисячі гривень.

Ціна на взуття зі шкіри крокодила сягає понад 70 тисяч гривень

Таким чином, середні обсяги торгівлі магазину – від 1 до 3 пар взуття на місяць.

За даними програми, до кінця 2013 року Ткач працював у фірмі "Інфокс" – одній з основних компаній Миколи Злочевського.

Журналісти також з'ясували, що фірми з орбіти Злочевського скупили 80 Га землі під будівництво порту. Крім того, восени 2017-го група компаній Злочевського почала будувати індустріальний парк в Межигір'ї.

Повний випуск розслідування "Наші гроші" дивіться тут.

Теги: Новини України Розслідування Гроші
Джерело: 24 Канал
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