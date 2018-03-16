"А що? Нічого дивного": елітний бутік Злочевського продає лише три пари взуття на місяць
Люксовий магазин ZLOCCI, пов’язаний з біглим екс-міністром екології Миколою Злочевським, офіційно продає лише три пари взуття на місяць.
Про це йдеться у сюжеті Лесі Іванової "Доктор Злоч" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
Магазин взуття ZLOCCI працює на Хрещатику в Києві з 2014 року. Відкрився, коли сам Злочевський був у розшуку ГПУ. Магазин веде торгівлю через ФОП керівника охорони будинків Злочевського Валерія Ткача.
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За даними програми, виручка ФОП в 2015 році склала 992 тисячі гривень, а в 2016 – 974 тисячі гривень.
Ціни на взуття в магазині варіюються, наприклад, ось такі туфлі з комбінованої шкіри наразі коштують близько 25 тисяч гривень.
Ціни в магазині Злочевського недешеві
А пара, повністю виконана зі шкіри крокодила, обійдеться в 66-76 тисяч гривень, пояс до неї – в 22 тисячі гривень.
Ціна на взуття зі шкіри крокодила сягає понад 70 тисяч гривень
Таким чином, середні обсяги торгівлі магазину – від 1 до 3 пар взуття на місяць.
За даними програми, до кінця 2013 року Ткач працював у фірмі "Інфокс" – одній з основних компаній Миколи Злочевського.
Журналісти також з'ясували, що фірми з орбіти Злочевського скупили 80 Га землі під будівництво порту. Крім того, восени 2017-го група компаній Злочевського почала будувати індустріальний парк в Межигір'ї.
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