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      "А тебе за що пов'язали?": коротка, але повчальна історія трьох керівників ДФС

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      Виїхав до Молдови, а мав би прийти на допит до слідчих. Мирослав Продан неочікувано покинув країну. Головний фіскальник, щоправда, каже, що поїхав лікуватися, але експерти підкреслюють – виїзд дивним чином збігається із початком розслідування діяльності Продана на посаді виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби.

      Продан вже третій керівник Державної фіскальної служби, який після Революції Гідності попав під приціл антикорупційних органів. Його попередник Роман Насіров у суді доводить, що не причетний до збитків державі на 2 мільярди, а Ігоря Білоуса відсторонили від посади. Та все по порядку. 

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      Після Революції Гідності, втечі в Росію міністра доходів та зборів Олександра Клименка та ліквідації його міністерства в Україні з'явився новий податково-митний орган – Державна фіскальна служба (ДФС). ЇЇ очолив молодий бізнесмен Ігор Білоус. Він мав оновити фіскальну службу, митниця повинна була запрацювати прозоро, податки збиратися чесно.

      Що стосується реформ. В майбутньому я бачу спрощення адміністрації тих податків, які є для того, щоб полегшити вашу роботу,
      – говорив тодішній голова ДФС (2014-2015 рр.) Ігор Білоус.


      Ігор Білоус

      Пропрацювавши рік, в березні 2015-го Білоус вирішив звільнити крісло очільника ДФС. За його службу Генпрокуратура завела кримінальну справу, а уряд Яценюка розпочав розслідування. Все – через корупційний скандал з махінаціями на митниці. Уряд Яценюка звинуватив Білоуса ледь не у всіх гріхах злочинної влади.

      Та крісло головного податківця не пустувало довго. Вже у травні 15-го, обійшовши 66 кандидатів на відкритому конкурсі, 35-річний народний депутат від президентської партії Роман Насіров офіційно став головним податківцем країни.


      Роман Насіров

      Однак діалог у Насірова зав'язався не лише з підприємцями, а й правоохоронцями, які запідозрили його у спіпраці з депутатом втікачем Онищенком. Дії Насірова, за даними слідства, завдали країні збитків на 2 мільярди гривень. Таке звинувачення кремезний дзюдоїст не зміг витримати.

      З першого дня розслідування Насіров ховався вже за легендарною ковдрою, таким чином демонструвавши свою хворобливість та непідсудність.


      Епопею з ковдрою Насірова пам'ятають, мабуть, всі

      Однак після того, як Насірова випустили під заставу, ковдра знову змінилась на костюм. А сама справа запилилась у суддівських шухлядах. Все ж Насірова звільнили з посту голови ДФС, а на його місце призначили Мирослава Продана. Він пообіцяв не повторювати помилок попередників.


      Мирослав Продан

      Світ не стоїть на місці. Процес адміністрування податків потребують мобільності, швидкості, прозорості та простоти,
      – говорив в.о. голови ДФС (2017-2018 рр.) Мирослав Продан.

      Він утік за кордон від антикорупційних органів ще до того, як вони до нього прийшли. Вже колишній виконувач обов'язків голови Фіскальної служби Мирослав Продан таємно виїхав до Молдови, стверджують ЗМІ. На автомобілі з єврономерам. Каже на лікування.

      "На початку листопада запланував поїздку за кордон для медичного обстеження. 7 листопада, вже перебуваючи у клініці, несподівано дізнався від адвокатів, що САП надіслала повістку з вимогою з’явитись до слідчого", – написав Продан у Facebook.

      А от його антикорупційні органи запідозрили у незаконному збагаченні. Начебто придбав нерухомість у Туреччині. Кілька об’єктів у курортному місті Бодрум загальною вартістю у понад 500 тисяч доларів.

      Білоус, Насіров, Продан. Прізвища, схоже змінюються, а підходи до керівництва чи не головної годувальниці держбюджету – фіскальної служби –залишаються незмінними.

      Автор: Едуард Крижанівський
      Теги: Новини України Новини політики Державна фіскальна служба Роман Насіров
      Джерело: 24 канал
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