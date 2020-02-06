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      А в чому скандал: Нефьодов прокоментував пранкеру Джокеру свій похід на порно-шоу

      528 Читать новость на русском
      Максим Нефьодов / facebook.com/max.nefyodov

      Пранкер Джокер обговорив з головою Митної служби Максимом Нефьодовим опубліковане відео, де той розважається на порно-шоу в одному із найдорожчих нічних клубів Києва.

      Глава митниці, нібито, заявив, що нічого страшного у своїй поведінці не вбачає. Про це Джокер написав у своєму телеграм-каналі, опублікувавши скріншот листування.

      До теми: Нефьодов розважався на порно-шоу: у мережу злили відео (18+)

      За словами пранкера, він розмовляв з Нефьодовим від імені заступниці глави фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук.

      Вибач, а в чому саме скандал? Це ж просто нічний клуб, дівчата PJ, не оголені, я нічого жахливого не роблю,
      – написав Нефьодов.


      Скріншот з листування Джокера і Нефьодова

      Як стверджує видання "Страна", яке опублікувало відео, Нефьодов розважався у "таємній кімнаті" на вечірці De Sad. Зазвичай тут проходить "порно-шоу". На таку вечірку можна потрапити лише за попередніми списками, анонси публікують у соцмережах. Часто у клубі проводять вечірки у стилі БДСМ.

      Нефьодов розважався на порно-шоу: відео 18+

      Все, що відомо про Максима Нефьодова – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Що відомо про клуб Queen?Київський клуб Queen належить російському ресторанному холдингу Bulldozer Group. Власник – москвич Олександр Орлов. На офіційному сайті Bulldozer Group зазначено, що холдинг керує декількома десятками ресторанів по всьому світу, серед них заклади в Росії, Україні, Казахстані, Китаї і ОАЕ.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Максим Нефьодов Скандал Пранкер Джокер
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