А в чому скандал: Нефьодов прокоментував пранкеру Джокеру свій похід на порно-шоу

Пранкер Джокер обговорив з головою Митної служби Максимом Нефьодовим опубліковане відео, де той розважається на порно-шоу в одному із найдорожчих нічних клубів Києва.

Глава митниці, нібито, заявив, що нічого страшного у своїй поведінці не вбачає. Про це Джокер написав у своєму телеграм-каналі, опублікувавши скріншот листування.

До теми: Нефьодов розважався на порно-шоу: у мережу злили відео (18+)

За словами пранкера, він розмовляв з Нефьодовим від імені заступниці глави фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук.

Вибач, а в чому саме скандал? Це ж просто нічний клуб, дівчата PJ, не оголені, я нічого жахливого не роблю,

– написав Нефьодов.



Скріншот з листування Джокера і Нефьодова

Як стверджує видання "Страна", яке опублікувало відео, Нефьодов розважався у "таємній кімнаті" на вечірці De Sad. Зазвичай тут проходить "порно-шоу". На таку вечірку можна потрапити лише за попередніми списками, анонси публікують у соцмережах. Часто у клубі проводять вечірки у стилі БДСМ.

Нефьодов розважався на порно-шоу: відео 18+

Все, що відомо про Максима Нефьодова – читайте у матеріалі 24 каналу.

Що відомо про клуб Queen?Київський клуб Queen належить російському ресторанному холдингу Bulldozer Group. Власник – москвич Олександр Орлов. На офіційному сайті Bulldozer Group зазначено, що холдинг керує декількома десятками ресторанів по всьому світу, серед них заклади в Росії, Україні, Казахстані, Китаї і ОАЕ.