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      "А в якій галактиці ця Москва?": росіяни у соцмережах обурюються брехнею про зростання зарплат

      464 Читать новость на русском
      Росіян розлютили вигадки влади про різке зростання зарплат
      Росіян розлютили вигадки влади про різке зростання зарплат / Фото з відкритих джерел

      Місцева влада Москви похвалилася чималим зростанням заробітної плати. Так, за січень-серпень цього року жителі столиці Росії мали б отримувати в середньому 82 тисячі рублів на місяць, однак така інформація викликала шквал обурення серед росіян.

      Такі дані щодо зростання зарплати "Інтерфаксу" озвучили у прес-службі департаменту економічної політики та розвитку Москви.

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      Так, середньомісячна заробітна плата в столиці за перші вісім місяців 2018 року нібито збільшилася на 9,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У відповідь на таку інформацію соцмережі вибухнули обуренням.

      Зокрема,с итуацію прокоментував російський політик і громадський діяч Олексій Навальний.

      О, у нас знову виявляється ростуть зарплати небаченими темпами. У Москві середня – 82 тисячі. Оголосили б відразу 100 тисяч, чого вже, – написав він у Twitter.

      Користувачі соцмережі відреагували на такі заяви влади Москви із сарказмом.

      "Це як коли один їсть капусту, інший їсть фарш, а в середньому вони їдять голубці", – пишуть вони.

      Москва Підвищення Зарплат Соцмережі
      "Господи, зарплата, та зупинись ж ти уже!!! Горщик, фу! Горщик, вистачить! Горщик – не вари!" – іронізують користувачі.

      Росіяни Москва Зарплати

       

      Росіяни Москва Запрлати

      Росіяни Москва Зарплати

      "Так в офіційних звітах зарплати ростуть, стабільність і процвітання, а у народу ростуть ціни, тарифи, пенсійний вік. Одна брехня навколо", – йдеться у коментарях.

      Росіяни Москва Зарплати

       

      Теги: Новини Росії Гроші Москва
      Джерело: 24 Канал
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