"А в якій галактиці ця Москва?": росіяни у соцмережах обурюються брехнею про зростання зарплат

Місцева влада Москви похвалилася чималим зростанням заробітної плати. Так, за січень-серпень цього року жителі столиці Росії мали б отримувати в середньому 82 тисячі рублів на місяць, однак така інформація викликала шквал обурення серед росіян.

Такі дані щодо зростання зарплати "Інтерфаксу" озвучили у прес-службі департаменту економічної політики та розвитку Москви.

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Так, середньомісячна заробітна плата в столиці за перші вісім місяців 2018 року нібито збільшилася на 9,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У відповідь на таку інформацію соцмережі вибухнули обуренням.

Зокрема,с итуацію прокоментував російський політик і громадський діяч Олексій Навальний.

О, у нас знову виявляється ростуть зарплати небаченими темпами. У Москві середня – 82 тисячі. Оголосили б відразу 100 тисяч, чого вже, – написав він у Twitter.

О, у нас снова оказывается растут зарплаты невиданными темпами. В Москве средняя - 82 тысячи. Объявили бы сразу 100 тысяч, чего уж pic.twitter.com/EfXYDwjrq3 — Alexey Navalny (@navalny) 31 жовтня 2018 р.

Користувачі соцмережі відреагували на такі заяви влади Москви із сарказмом.

"Це як коли один їсть капусту, інший їсть фарш, а в середньому вони їдять голубці", – пишуть вони.





"Господи, зарплата, та зупинись ж ти уже!!! Горщик, фу! Горщик, вистачить! Горщик – не вари!" – іронізують користувачі.







"Так в офіційних звітах зарплати ростуть, стабільність і процвітання, а у народу ростуть ціни, тарифи, пенсійний вік. Одна брехня навколо", – йдеться у коментарях.