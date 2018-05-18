А ви як виглядаєте? – Пінк різко відреагувала на критику щодо її зовнішності

Популярна американська співачка Пінк завжди славилась своїм непростим характером. Тому зірка не могла обійти увагою коментар прихильника, який насміхався з її вигляду.

Невідомий чоловік написав співачці Пінк листа в соціальній мережі. Прихильник звернув увагу на зовнішній вигляд зірки та додав, що артистка "виглядає такою старою, що їй варто змінити ім'я на "Пурпурова". Про це повідомляє Entertainment Tonight.

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На таку критику миттєво відреагувала співачка. Пінк зазначила, що процес старіння – природний, тому вона пишається, що має зморшки.

Що ж, лишилися в світі люди, чий вибір – старішати природно. Я заслужила кожну ч*ртову хвилину з моїх 38 років. А ви як виглядаєте? Бо я ніколи про вас не чула, доки ваш язик не повернувся промовити моє ім'я. Я зватиму вас "пурпуровий троль".

– заявила Пінк.

Допис, поширений P!NK (@pink) 11 Тра 2018 р. о 10:02 PDT

Окрім цього, артистка додала, що не приховує недоліки своєї зовнішності, а навпаки пишається ними. Бо зморшки у неї від посмішок, адже Пінк щаслива мама двох дітей та дружина.

"Моя установка така, що старішати – це благословення. Якщо на твоєму обличчі, навколо очей і рота є зморшки, це вказує на те, що ти багато сміялася. Я молюся, щоби через 10 років виглядати старшою, бо це означатиме, що я жива", – розповіла Пінк.