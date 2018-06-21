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"А якби російську назвали "українсько-російська?" – на ЧС-2018 розгорівся мовний скандал

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Збірна Хорватії перший матч на ЧС-2018 грала у Калінінграді
Збірна Хорватії перший матч на ЧС-2018 грала у Калінінграді / Getty images

На Чемпіонаті світу з футболу у Росії помітили банери, на яких хорватам пропонують слухати синхронний переклад сербохорватською мовою.

Банер про забезпечення синхронного перекладу цією мовою помітив хорватський журналіст інформує місцеве видання В92.

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Після того, як фоторепортерів попросили покинути зал, перед ним я побачив напис, і був приголомшений. Як би росіяни поставилися до того, що їхню мову назвали українсько-російська?,
– справедливо обурився хорватський журналіст.

"Гострі заперечення" з цього приводу на адресу ФІФА вже висловила Хорватська футбольна асоціація. Банери зі згадкою сербохорватської мови помітили у конференц-залах ЧС-2018.

Банери ЧС 2018
На ЧС-2018  у Росії пропонують синхронний переклад сербохорватською

Після скарг організатори турніру погодились вилучити напис.

Після розпаду Югославії сербохорватська мова перестала використовуватись. У Хорватії є хорватська мова, у якій використовують латинську абетку. Натомість у Сербії говорять сербською, у якій паралельно використовують кириличну та латинську абетки.

Стартовий матч на ЧС-2018 збірна Хорватії грала проти збірної Нігерії, перемігши з рахунком 2:0. Другий матч проти збірної Аргентини хорвати мають зіграти 21 червня.

Теги: Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018 Хорватія мовне питання
Джерело: 24 Канал
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