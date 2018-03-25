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Велика пожежа у екс-військовій частині у Хирові на Львівщині: остання інформація та фото

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Уночі проти 25 березня пожежа на території колишньої військової частини у містечку Хирові Старосамбірського району Львівщини ще тривала. Зокрема, горіла вся будівля, а на місці працювали щонайменше 20 машин з усієї області. Крім того, поліція повністю перекрила вхід на територію комплексу: туди лише пропускали рятувальників, медиків і представників ЗМІ.

Про це повідомляє кореспондентка сайту "24" з місця події. За її словами, потерпілих немає, щоправда у священника каплиці, яка розташовується на одному із кінців будівлі, стався інфаркт.

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До слова, до радянських часів тут діяв колегіум єзуїтів, а сам храм на початку 2000-х років було відновлено коштом громади та передано для богослужінь Українській автокефальній православній церкві.

Загалом комплекс, який було збудовано у 1886 році, і добудовано у 1904 році у стилі неоренесансу, є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Як розповів мер Хирова Михайло Голубець у коментарі Zaxid.net, пожежа поширилася дахом, відтак повністю вигорів третій поверх будівлі. Крім того, судячи з фото очевидців, вогонь також поширився і на нижні поверхи будівлі. Внаслідок було знищено і купол каплиці.

Місцеві жителі своєю чергою кажуть, що дим видно навіть на околицях, а у самому місті відчутно запах паленого.

Додамо, що зараз на території колишньої військової частини функціонує спортивно-оздоровчий комплекс Layar Palace, що входить до Royal Hotels Group. Раніше його було частков реконструйовано. За непідтвердженими даними, його власником є нардеп від БПП Андрій Лопушанський.

Нагадаємо, сайт "24" повідомляв, що надвечір 24 березня у Хирові на території колишньої військової частини сталася велика пожежа.

Теги: Фотоновини Новини України Пожежа Лопушанський Андрій Ярославович Надзвичайні ситуації Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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