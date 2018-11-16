"Абайя навиворіт": у Саудівській Аравії жінки протестують проти обмежень у виборі одягу

Жінки у Саудівській Аравії протестують проти абайї – довгої арабської сукні, що повністю закриває тіло. Вони заявили, що тепер будуть носити її навиворіт.

Про це повідомляє BBC.

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Жінки у Саудівській Аравії публікують фотографії у абайї у Twitter з хештегом "абайя навиворіт" (#ForcedToWearIt). Вони не задоволені тим, що цей одяг жінок змушують носити під тиском.

"هل خُلقنا لنتخفّى؟"، هكذا تساءلتْ فتاةٌ سعوديّة وهي تشارك في حملة #العباية_المقلوبة رفضاً للقيود الاجتماعية والرسمية التي تتحكّم في ما ترتديه #النساء في #السعودية . https://t.co/uMeCdiJvrq — Wajd Bouabdallah (@tounsiahourra) 12. November 2018

Хоча у березні 2018 року спадковий принц Мухаммед бін Салман сказав, що носіння абайї не є юридичною вимогою. Тим не менш, уже близько 5 тисяч постів з’явилися у соціальній мережі Twitter.

Користувач Twitter Howra написала, що жінкам дуже складно працювати повний робочий день з нікабом (вуаллю для обличчя) і абайєю, оскільки робочі місця змішані.

#العبايه_المقلوبه ابتداء من اليوم سأرتدي عباءتي بالمقلوب احتجاجا على العادات وانظمة الدولة التي جعلتنا تحت التهديد لو تجرأنا وأظهرنا هوياتنا. نضطر نشتغل دوام كامل بالنقاب والعباية بحجة ان المكان مختلط وهذا الحمل ثقيل ثقيل على الكائن البشري أنا. لست. منقبة. يابشر #ForcedToWearIt pic.twitter.com/OEsh0RZfNq — #FreeSaudiActivists حوراء (@Howwwra) 11. November 2018

Також вона додала, що жінки беруть участь в акції "аби висловити протест проти звичаїв та державних норм, які означають, що ми ставимо себе під загрозу, якщо наважимося показати нашу ідентичність".

Що не можна робити жінкам у Саудівській Аравії без дозволу чоловіків?

Виходити заміж

Відкривати банківський рахунок

Починати бізнес у певних сферах

Виїздити за кордон

Проходити планові хірургічні операції

Подати заявку на отримання паспорту

Нагадаємо, що у Саудівській Аравії набув чинності дозвіл, що дозволяє жінкам самотужки керувати транспортними засобами.