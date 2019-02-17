"Аби було легко зжерти": політолог розповів, чого чекає Путін від виборів в Україні

Кремль не має на меті підтримувати одного конкретного кандидата. Путін намагатиметься дискредитувати або ж узагалі зірвати вибори, аби Україну "легше було зжерти".

Очільнику Кремля легітимний президент України не потрібен, пише соціолог і публіцист Ігор Ейдман на "Главреді".

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Він зазначає, що мета Кремля на виборах в Україні – "помістити країну в хаос та дискредитувати українську демократію перед західними партнерами".

Путіну потрібні масові заворушення в ході виборів, викликані звинуваченнями у тиску на виборців та фальсифікаціями. А ще краще - скасування президентських виборів або їх другого туру,

– вважає політолог.

Окрім того, на думку Ейдмана, Москва намагатиметься зробити так, аби довіра до української влади з боку Заходу була б таким чином серйозно підірвана.

"Кремль буде намагатися зробити все, щоб Україна вийшла з виборчого процесу розколотою і позбавленою міжнародної підтримки. У цьому випадку її легко буде зжерти", – констатує Ейдман.

Зазначимо, самому Путіну напередодні виборів в Україні ввижається "антиросійська кампанія". Саме на це він вирішив поскаржитись під час телефонної розмови президенту Франції Еммануелю Макрону.