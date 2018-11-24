Аби Почаївська лавра належала УПЦ МП, один з ченців, ймовірно, хотів підкупити депутата Почаєва

Почаївська лавра більше не належить Московському патріархату. Міністерство юстиції України скасувало незаконну перереєстрацію споруд монастиря.

Зробили це таємно руками реєстатора з іншого району Тернопільської області. Намагалися привласнити не тільки майно, але й землі. У мережу навіть виклали відео, на якому нібито ченець лаври пропонує хабар місцевому депутатові. За те, щоб той проголосував на сесії за виділення ділянок.

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Свято-Успенська Почаївська лавра на Тернопільщині за розмірами друга після Києво-Печерської православна святиня України. А ще – оплот "руского міра" на Заході нашої держави. На полицях тутешніх церковних крамниць часто знаходили антиукраїнську літературу, вірянам розказують про братовбивчу війну на Донбасі. Ідею створення Єдиної помісної церкви сприймають ворожо.

А місцеве духівницвто закликає вірян силою захищати споруди, бо нібито хтось прийде силою їх відбирати. Тим часом, самі тихцем намагаються привласнити майно і землі, якими можуть тільки користуватися. На відео нібито ченець Почаївської Лаври пропонує гроші депутату, аби той проголосував за виділення землі довкола Лаври у користування Московського патріархату. Мова йде про три земельні ділянки площею у 2 з половиною гектари. Запис анонімно надіслали одному з депутатів міськради. Він опублікував його у соцмережах.

Монах назвався Никодимом. Стартова ціна, я наголошую, починалася від 500 євро і вище,

– зазначив депутат Почаївської міської ради Тарас Паляниця.

Розглянути земельне питання місцевих депутатів змусив Львівський апеляційний суд. Депутати волю волю феміди виконали - проголосували, однак більшість проти. Тож ділянок Почаївська Лавра не отримала.

На відео з прихованої камери таємний отець Никодин каже, що мер Почаєва ченців підтримує. Сам же Василь Бойко це заперечує, але рішенням депутатів не задоволений. Мовляв, дві ділянки можна було б віддати монахам.

Це питання не вирішене, бо на даних земельних ділянках є майно, яке належить Свято-Успенській Почаївській лаврі. І не може та земельна ділянка нікому іншому належати, крім як тому власнику майна. Це я говорю про 2 земельні ділянки, які меншої площі,

– зазначив міський голова Почаїва Василь Бойко.

З майном почаївські монахи теж вчинили не по-божому. Таємно переєстрували. У безкоштовне користування аж 2052 року священики, які служать Москві, отримали 2 великі собори, монастирські келії, дзвіницю, архієрейський будинок – загалом 6 споруд лаври загальною площею більше 7 тисяч квадратних метрів. Зробив це реєстратор з іншого району Тернопільщини, і визнав Мін'юст – незаконно. Тож рішення скасували. Щоправда, в УПЦ МП цього не визнають.

"Dодночас право користування, набуте до 2013 року, не підлягає обовязковій державній реєстрації. Тому скасування такої державної реєстрації не позбавляє чоловічий монастир УПЦ права на користування спорудами Свято-Успенської Почаївської лаври. Між тим таке рішення Мін'юсту може бутb скасовано у судовому порядку", – заявив протоіреєрей Олександр Бахов, голова юридичного відділу УПЦ МП.

Із лаврським майном історія майже детективна. Споруди належали державному заповіднику. У 2003 тоді прем'єр Віктор Янукович передає їх УПЦ МП. Однак, юридично процедуру не оформили. На невизначений статус пам'ятки вже постмайданній владі двічі нагадували місцеві депутати.

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Однак, Мінкульт за це питання взявся лише цієї осені. І доки один реєстатор виконував волю держави, інший, на прохання лавських ченців виконав волю Януковича. Тепер ним займається поліція, правоохоронці досліджують і відео зі спробою підкупу депутата.