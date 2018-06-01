Абрамович готовий продати "Челсі": озвучено суму
Російський олігарх Роман Абрамович готовий продати лондонський "Челсі". За клуб він планує отримати 1,17 мільярда фунтів стерлінгів.
Однією з причин для продажу є те, що Абрамович не може отримати британську візу для проживання, яка закінчилася у нього ще в квітні. Він подав документи на продовження візи, проте так і не отримав її продовження з невідомих причин. Окрім того, у британської влади є питання до росіянина щодо походження його активів. Про це повідомляє видання The Times.
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Також, за даними ізраїльських ЗМІ, Абрамович отримав громадянство Ізраїлю декілька років тому.
Варто зазначити, що Абрамович купив "Челсі" в червні 2003 року за 140 мільйонів фунтів стерлінгів, що на той час було рекордною покупкою в історії англійського футболу. У перший же рік він потратив ще 100 мільйонів фунтів стерлінгів на трансфери. З цього часу на клуб Абрамович витратив понад 1 мільярда фунтів стерлінгів. За ці 15 років "Челсі" шість разів ставав чемпіоном Англії, один раз виграв Лігу чемпіонів. Видання Forbes оцінило клуб в 1,845 мільярда доларів (№7 серед футбольних клубів у світі).
До слова, після того, як Абрамовичу не продовжили британську візу, він призупинив роботи з реконструкції стадіону "Стемфорд Брідж", на якому грає "Челсі".
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