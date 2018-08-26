Абрамович найняв банкірів щоб продати "Челсі" за рекордну суму

Російський олігарх Роман Абрамович вирішив остаточно продати лондонський "Челсі". Для цього він звернувся до інвестиційного банку Raine Group, щоб вони допомогли знайти покупця.

За даними видання The Sunday Times інвестиційні банкіри шукатимуть нових власників для клубу у США, Китаї та Середньому Сході. При цьому сума угоди може скласти близько 2 мільярдів фунтів, що стане новим рекордом для купівлі-продажу футбольного клубу.

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Серед причин, чому Абрамовіч вирішив продати "Челсі", називаються його складні стосунки з британською владою. Нагадаємо, російський олігарх не може отримати британську візу для проживання, яка закінчилася у нього ще в квітні. Він подав документи на продовження візи, проте так і не отримав її продовження з невідомих причин. Окрім того, у британської влади є питання до росіянина щодо походження його активів.

При цьому, за даними ізраїльських ЗМІ, Абрамович отримав громадянство Ізраїлю декілька років тому.

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Варто зазначити, що Абрамович купив "Челсі" в червні 2003 року за 140 мільйонів фунтів, що на той час було рекордною покупкою в історії англійського футболу. У перший же рік він потратив ще 100 мільйонів фунтів стерлінгів на трансфери. З цього часу на клуб Абрамович витратив понад один мільярд фунтів. За ці 15 років "Челсі" шість разів ставав чемпіоном Англії, один раз виграв Лігу чемпіонів. Видання Forbes оцінило клуб в 1,845 мільярда доларів (№7 серед футбольних клубів у світі).

До слова, після того, як Абрамовичу не продовжили британську візу, він призупинив роботи з реконструкції стадіону "Стемфорд Брідж", на якому грає "Челсі".

Якщо Абрамович продасть "Челсі", він стане другим російським олігархом, який продасть футбольний клуб в Англії у 2018 році після запроваджень санкцій Великобританією.

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