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Варення з абрикосів: три легкі рецепти приготування

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Варення з абрикосів: рецепти приготування – без кісточок, традиційне і п'ятихвилинка
Варення з абрикосів: рецепти приготування – без кісточок, традиційне і п'ятихвилинка / 24 Канал

Варення з абрикосів зберігає максимум корисних властивостей фрукту – зокрема вітаміни групи В, С, Н, Е, Р, провітамін. Також в абрикосах є пектин, здатний виводити з організму токсичні продукти обміну і холестерин. Як приготувати варення за традиційним рецептом та швидким варіантом "п'ятихвилинка" – далі в матеріалі.

Пропонуємо три прості рецепти варення з абрикосів, які ви зможете з легкістю повторити! 

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Як приготувати варення з абрикосів

Рецепт густого варення з абрикосів без кісточок

Варення з абрикосів: рецепти приготування – без кісточок, традиційне і п'ятихвилинка
Рецепт густого варення з абрикосів без кісточок

Інгредієнти:
- абрикоси – 1 кг;
- цукор – 1 кг;
- лимонна кислота – 0,5 чайної ложки.

Рецепт приготування густого варення з абрикосів без кісточок:

1. Добре промийте абрикоси, видаліть кісточки.

2. Рядами викладіть абрикоси ( "ямочками" від кісточки вгору) в тару для варіння варення, пересипаючи кожен ряд цукровим піском. Залиште на ніч.

3. Поставте на вогонь, постійно помішуючи. Доведіть до кипіння. Абрикосове варення слід варити на повільному вогні, знімаючи піну, 35 хвилин.

4. Потім додайте лимонну кислоту і варіть ще 5 хвилин. Гаряче варення розкладіть в чисті сухі банки, закрийте кришками. Закутайте в ковдру і залишіть до повного охолодження.

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Традиційний рецепт варення з абрикосів

Варення з абрикосів: рецепти приготування – без кісточок, традиційне і п'ятихвилинка
Традиційний рецепт варення з абрикосів

Інгредієнти:
- абрикоси – 2 кг;
- цукор – 1 кг;
- вода – 1/2 склянки.

Традиційний рецепт приготування варення з абрикосів:

1. Абрикоси промийте, просушіть і видаліть кісточки та наріжте шматочками. У велику каструлю висипте абрикоси, цукор і залийте усе водою. Поставте варення на середній вогонь і варіть 20 хв, помішуючи ложкою.

2. Після цього охолодіть варення і знову проваріть 20 хвилин. Це треба повторити три рази, тоді варення буде густим. Гаряче варення розлити в стерилізовані банки і закрутити.

Рецепт варення з абрикосів "П'ятихвилинка"

Варення з абрикосів: рецепти приготування – без кісточок, традиційне і п'ятихвилинка
Рецепт варення з абрикосів "П'ятихвилинка"

Інгредієнти:
- абрикоси – 2 кг;
- цукор – 600 гр. 

Рецепт приготування варення з абрикосів "П'ятихвилинка":

1. Абрикоси помийте, видаліть кісточки і покладіть в ємність, у якій будете варити варення. Посипте цукром і залиште на 10-12 годин. За цей час абрикоси пустять сік.

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2. Поставте абрикоси на вогонь і, помішуючи, нагрійте на швидкому вогні до кипіння.

3. Варіть протягом 5 хвилин, після чого відразу розкладіть в стерилізовані сухі банки і закатайте. Переверніть банки догори дном, накрийте ковдрою і залиште до повного охолодження.

Нехай смакує! 

Теги: Новини України LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks Рецепти варення на зиму – рецепти приготування з фото
Джерело: 24 Канал
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