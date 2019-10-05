Аброськін став ректором Одеського університету внутрішніх справ

В’ячеслава Аброськіна, який донедавна обіймав посаду першого заступника голови Нацполіції України – начальника кримінальної поліції, 4 жовтня призначили ректором Одеського держуніверситету внутрішніх справ.

Відповідний наказ видало Міністерство внутрішніх справ, повідомила пресслужба МВС. Представив нового керівника закладу вищої освіти перший заступник голови МВС Сергій Яровий.

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Аброськін заявив, що Одеський університет внутрішніх справ є провідним закладом вищої освіти системи МВС з багаторічною історією, "тож наше головне завдання, щоб ми стали ще кращими, продовжуючи традиції університету у підготовці та вихованні кваліфікованих поліцейських кадрів".

До цього моменту посаду ректора Одеського державного університету внутрішніх справ 3 роки обіймав Іван Катеринчук.

Що відомо про В'ячеслава Аброськіна?

У березні 2017 року Аброськін був призначений заступником голови Нацполіції України та начальником кримінальної поліції. Генерал поліції 2-го рангу. 12 вересня 2019 року Аброськін підтвердив чутки про те, що написав заяву про звільнення з посади заступника голови Нацполіції. І вже наступного дня глава МВС Арсена Аваков звільнив Аброськіна.

Раніше очолював поліцію та міліцію Донеччини, а до цього був заступником голови міліції Севастополя. Аброськін виїхав з Криму після окупації Росією.



Аброськін у 2018 році під час тренувань зі стрільби розстріляв портрет бойовика Захарченка / Фото з фейсбука Аброськіна

Аброськін працював і на посаді заступника начальника Департаменту карного розшуку МВС України. А потім очолював спецгрупу МВС, яка відловлювала бандитів, терористів та міліціонерів-зрадників.

Зокрема, спецгрупа МВС, яку очолював Аброськін, затримала:

заступника начальника міліції Дзержинська, який грабував разом з терористами жителів міста;

працівника Макіївської прокуратури, який став спільником проросійських бойовиків Донеччини;

особистого охоронця відомого терориста Ігоря Гіркіна в Костянтинівці;

терориста на прізвисько "Кіпеш".

У 2014 році Аброськін був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, високопрофесійне виконання службового обов'язку.