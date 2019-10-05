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      Аброськін став ректором Одеського університету внутрішніх справ

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      В'ячеслав Аброськін став ректором Одеського держуніверситету внутрішніх справ
      В'ячеслав Аброськін став ректором Одеського держуніверситету внутрішніх справ / mvs.gov.ua

      В’ячеслава Аброськіна, який донедавна обіймав посаду першого заступника голови Нацполіції України – начальника кримінальної поліції, 4 жовтня призначили ректором Одеського держуніверситету внутрішніх справ.

      Відповідний наказ видало Міністерство внутрішніх справ, повідомила пресслужба МВС. Представив нового керівника закладу вищої освіти перший заступник голови МВС Сергій Яровий.

      Цікаво, що раніше Аброськін збирався балотуватиметься у мери Маріуполя

      Аброськін заявив, що Одеський університет внутрішніх справ є провідним закладом вищої освіти системи МВС з багаторічною історією, "тож наше головне завдання, щоб ми стали ще кращими, продовжуючи традиції університету у підготовці та вихованні кваліфікованих поліцейських кадрів".

      До цього моменту посаду ректора Одеського державного університету внутрішніх справ 3 роки обіймав Іван Катеринчук.

      Що відомо про В'ячеслава Аброськіна?

      У березні 2017 року Аброськін був призначений заступником голови Нацполіції України та начальником кримінальної поліції. Генерал поліції 2-го рангу. 12 вересня 2019 року Аброськін підтвердив чутки про те, що написав заяву про звільнення з посади заступника голови Нацполіції. І вже наступного дня глава МВС Арсена Аваков звільнив Аброськіна.

      Раніше очолював поліцію та міліцію Донеччини, а до цього був заступником голови міліції Севастополя. Аброськін виїхав з Криму після окупації Росією.

      Аброськін МВС стрільба портрет Захарченко
      Аброськін у 2018 році під час тренувань зі стрільби розстріляв портрет бойовика Захарченка / Фото з фейсбука Аброськіна

      Аброськін працював і на посаді заступника начальника Департаменту карного розшуку МВС України. А потім очолював спецгрупу МВС, яка відловлювала бандитів, терористів та міліціонерів-зрадників.

      Зокрема, спецгрупа МВС, яку очолював Аброськін, затримала:

      • заступника начальника міліції Дзержинська, який грабував разом з терористами жителів міста;
      • працівника Макіївської прокуратури, який став спільником проросійських бойовиків Донеччини;
      • особистого охоронця відомого терориста Ігоря Гіркіна в Костянтинівці;
      • терориста на прізвисько "Кіпеш".

      У 2014 році Аброськін був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, високопрофесійне виконання службового обов'язку.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України В'ячеслав Аброськін Освіта Міністерство внутрішніх справ Поліція Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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