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Абсолютний провал – російський смартфон YotaPhone 3 з тріском провалився у продажі

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Смартфон YotaPhone 3 з тріском провалився у продажі
Смартфон YotaPhone 3 з тріском провалився у продажі / akket.com

Російська компанія Yota Devices створила і запустила у продаж смартфон YotaPhone 3. Щоправда на російському ринку модель так і не з’явилась, а от на китайському (де його можна придбати) продажі з тріском провалились.

Про це пише російське видання akket.com.

Пізніше компанію Yota Devices викупив китайський бренд China Baoli. 4 липня китайці відзвітували, що зазнали дуже великих збитків якраз через продаж смартфона YotaPhone 3.

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Російський пристрій приніс China Baoli тільки 5,2 мільйони доларів, тоді як збитки за вирахуванням витрат на рекламу і виробництво склали 15,1 мільйонів доларів.

Тож як резюмують журналісти, YotaPhone 3 – це абсолютний провал. Коштує смартфон 300 доларів (7800 гривень) – базова модель. До осені 2018 року китайська компанія China Baoli планувала продати щонайменше мільйон примірників YotaPhone 3, однак за півроку купили 17,3 тисячі штук.

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Теги: Новини Росії Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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