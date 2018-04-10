Абсолютно божевільний проект, скопійований з Собчак, – Забужко про Вакарчука-президента

Відома українська письменниця Оксана Забужко порівняла "президентські амбіції" лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука з участю у президентських виборах у Росії Ксенії Собчак.

За словами письменниці, не варто всерйоз ставитись до тих "твіт-мудрощів", які поширює Вакарчук.

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Про це Оксана Забужко розповіла в інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

Він талановитий музикант, так, але це не підстава робити з нього "talking head", громадського діяча і мало не інтелектуала. Не бачу, щоб українці всерйоз сприймали його як "лідера громадської думки". "Вакарчука в президенти" – це абсолютно безумний проект, скопійований з Ксюші Собчак у російських виборах, і я думаю, що це не варто серйозного обговорення,

– переконана Забужко.

Вона не відкидає, що висунення Вакарчука в президенти вже може хтось й фінансувати.

"Бо щоб просто так "хтось комусь сказав і пішло" – в умовах інформаційної війни не буває, це не 1990-ті роки", – вважає Оксана Забужко.

На початку квітня фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, виступаючи перед студентами Києво-Могилянської академії, вкотре запевнив, що "влада його не цікавить".