Абсолютно гетеросексуальних людей не існує, – вчені

Абсолютно гетеросексуальних людей не існує, стверджують автори дослідження, проведеного співробітниками Університету Корнелла.

Провідний автор дослідження Рітч Савін-Вільямс, психолог, що спеціалізується на гендерних дослідженнях, зазначає, що ми як і раніше боремося з концепцією бісексуальності, особливо коли мова йде про чоловіків. Однак, провівши дослідження, він ставить під сумнів суворе визначення сексуальності й пропонує розглядати її як спектр, пише Daily Mail.

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Зокрема, Савіна-Вільямс у своїй науковій праці "Mostly Straight: Sexual Fluidity Among Men" стверджує, що молоде покоління все більше відкрите до вільного трактування своєї сексувальності і наводить також опитування 40 чоловіків, які наполягають на тому, що вони гетеросексуальні, але мали зв'язок з іншими чоловіками.

Свої думки вчений висловив на основі власного дослідження, в ході якого Савін-Вільямс вивчив добровольців серед чоловіків і жінок. Кожному з учасників показували порно за участю чоловіків і за участю жінок, і виміряли розширення зіниць – як показник сексуального збудження.

Зокрема, в процесі дослідження зіниці жінок розширювалися, коли вони спостерігали за сексом чоловіки і жінки, а також жінки з жінкою. Зіниці у чоловіків розширювалися, коли вони спостерігали, як мастурбують і жінки, і чоловіки – і це спостерігалося незалежно від заявлених ними сексуальних уподобань.

"Ми звикли думати, що бісексуальність – це явище, поширене серед жінок, – сказав вчений.

Також він додав, що проведене дослідження показало, що це не так.

"На чоловіків було покладено так багато культурної нісенітниці, що навіть якщо у чоловіка дійсно є сексуальний потяг до іншого чоловіка, він ніколи в цьому не зізнається", – підсумував дослідник.