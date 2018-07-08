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Абсолютно голий чоловік посеред білого дня шокував людей у Києві (18+)

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Києвом спокійно прогулювався голий чоловік
Києвом спокійно прогулювався голий чоловік / Скріншот відео

7 липня на Позняках у Києві можна було помітити повністю голого чоловіка, який спокійно собі йшов вулицею.

Відповідне відео опублікував публіцист і журналіст Андрій Бузаров на своїй сторінці у Facebook.

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"Де ж Нацполіція, коли вона так є потрібною?" – іронічно зауважив він.

На оприлюднених кадрах видно, як чоловік спокійно собі переходить дорогу та потім іде тротуаром.

Зауважимо, що хуліган поводиться досить спокійно та ні до кого не чіпляється, щоправда, з перших секунд ролика складається враження, що він перебуває у дивному стані, імовірно під впливом якихось речовин. Крім того, наприкінці чоловік приліг на газон і підніс руки до неба.

Перехожі зі свого боку фактично без яскравих емоцій реагували на таке "видовище". 

Нагадаємо, на початку грудня 2017 року у Києві на станції метро "Червоний хутір" голий чоловік зумів залізти до кабіни машиніста та чинив опір правоохоронцям.

Теги: Еротика Кримінальні новини Новини Києва Новини України
Джерело: 24 канал
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