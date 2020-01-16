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      Дубінський відповів, чи він злив запис прослушки Гончарука у соцмережі

      2040 Читать новость на русском
      Дубінський прокоментував запис прослушки Гончарука / Фото з фейсбук-сторінки Олександра Дубінського

      У мережу злили неоднозначну розмову глави Кабміну Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. Згодом у декількох ЗМІ з’явилася інформація, що до інциденту може бути причетним нардеп Олександр Дубінський. Сам депутат категорично заперечує цей факт.

      Олександр Дубінський у кулуарах Верховної Ради розповів, що вперше дізнався про опублікований запис вчора ввечері перед засіданням фракції, повідомляє кореспондентка 24 каналу.

      Відео тут: У мережу злили неоднозначну розмову Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну

      Мені надіслали колеги. Для мене було дуже важливо зрозуміти, чи це фейк,
      – сказав Дубінський.

      На запитання журналістів про його причетність до опублікованих записів Дубінський сказав: "Де у вас така інформація? Де вона шириться? У яких ЗМІ? Я не маю жодного відношення, був таким же здивованим, як і ви".

      Після оприлюдненого відео нардеп прогуглив дату про яку мовиться на цих плівках. Він зауважив, що саме 16 грудня НБУ прозвітував на своєму сайті про зустріч і стратегічну сесію щодо макроекономіки, на якій були присутні всі ці люди.

      До речі: У "Слузі народу" не бачать підстав для відставки Гончарука

      Дубінський вважає, жоден з фігурантів розмови не може "чимось керувати".

      Абстрактне уявлення на першому курсі інституту… Наслідки можуть бути серйозні, бо люди розуміють, якої розумової якості люди на найвищих ланках країни,
      – сказав Дубінський.

      Нардеп запевнив, що не звертався до правоохороних органів, бо вважає, що немає кримінального чи адміністративного злочину.

      Скандал із "прослушкою Гончарука": основне

      15 січня у мережі опублікували записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси:

      • Прем'єра Олексія Гончарука,
      • Заступника голови НБУ Катерини Рожкової,
      • Очільниці Мінфіну Оксани Маркарової,
      • Міністра розвитку економіки Тимофія Милованова,
      • Заступника голови НБУ Дмитра Сологуба,
      • Заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів.

      В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.

      Важливо: Олів'є не подорожчає: у мережі з'явилася третя частина резонансних записів Гончарука – відео

      При цьому під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Сам Гончарук також говорить про те, що він "повний профан" в економіці.

      У Кабінеті міністрів спростували інформацію про те, що Гончарук після оприлюднення цих записів написав заяву про звільнення.

      Зверніть увагу! Одним із перших опублікував відео у фейсбуці Олександ Дубінський. Він та нардеп Максим Бужанський останнім часом критикують Кабмін у соцмережах.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Прослушка Гончарука Олексій Гончарук Верховна Рада Новини України Скандал НБУ Слуга народу Олександр Дубінський
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