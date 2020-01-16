Дубінський відповів, чи він злив запис прослушки Гончарука у соцмережі

У мережу злили неоднозначну розмову глави Кабміну Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. Згодом у декількох ЗМІ з’явилася інформація, що до інциденту може бути причетним нардеп Олександр Дубінський. Сам депутат категорично заперечує цей факт.

Олександр Дубінський у кулуарах Верховної Ради розповів, що вперше дізнався про опублікований запис вчора ввечері перед засіданням фракції, повідомляє кореспондентка 24 каналу.

Відео тут: У мережу злили неоднозначну розмову Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну

Мені надіслали колеги. Для мене було дуже важливо зрозуміти, чи це фейк,

– сказав Дубінський.

На запитання журналістів про його причетність до опублікованих записів Дубінський сказав: "Де у вас така інформація? Де вона шириться? У яких ЗМІ? Я не маю жодного відношення, був таким же здивованим, як і ви".

Після оприлюдненого відео нардеп прогуглив дату про яку мовиться на цих плівках. Він зауважив, що саме 16 грудня НБУ прозвітував на своєму сайті про зустріч і стратегічну сесію щодо макроекономіки, на якій були присутні всі ці люди.

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Дубінський вважає, жоден з фігурантів розмови не може "чимось керувати".

Абстрактне уявлення на першому курсі інституту… Наслідки можуть бути серйозні, бо люди розуміють, якої розумової якості люди на найвищих ланках країни,

– сказав Дубінський.

Нардеп запевнив, що не звертався до правоохороних органів, бо вважає, що немає кримінального чи адміністративного злочину.

Скандал із "прослушкою Гончарука": основне

15 січня у мережі опублікували записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси:

Прем'єра Олексія Гончарука,

Заступника голови НБУ Катерини Рожкової,

Очільниці Мінфіну Оксани Маркарової,

Міністра розвитку економіки Тимофія Милованова,

Заступника голови НБУ Дмитра Сологуба,

Заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів.

В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.

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При цьому під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Сам Гончарук також говорить про те, що він "повний профан" в економіці.

У Кабінеті міністрів спростували інформацію про те, що Гончарук після оприлюднення цих записів написав заяву про звільнення.

Зверніть увагу! Одним із перших опублікував відео у фейсбуці Олександ Дубінський. Він та нардеп Максим Бужанський останнім часом критикують Кабмін у соцмережах.