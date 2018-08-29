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Acer анонсувала ігровий ноутбук нестандартної форми

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Acer анонсувала ігровий ноутбук нестандартної форми
Acer анонсувала ігровий ноутбук нестандартної форми / acer.com

Під час виставки IFA 2018 компанія Acer представить новий ігровий ноутбук в нестандартному форм-факторі. Пристрій, що отримав назву Predator Triton 900, отримав дисплей, який обертається на шарнірі навколо своєї осі.

Про це пише ixbt.com.

Така незвична конструкція дає змогу користувачеві перевертати екран і наближати до себе. Клавіатуру теж розмістити так, щоб вона не стояла на заваді таким рухам. Також ноутбук можна перевести у режим планшета.

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Екран у ноутбука сенсорний з роздільною здатністю 4K UHD. Клавіатура механічна, а поруч з нею є великий тачпад, який можна перетворити на цифровий блок.

Ноутбук отримав потужну систему охолодження з 3D-вентиляторами AeroBlade четвертого покоління.

Інші характеристики виробник обіцяє назвати під час презентації на IFA 2018.

Ноутбук Predator Triton 900: відео

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Теги: Техно Ґаджети Acer ноутбук IFA 2018 - новинки виставки, фото, відео - всі новини IFA 2018
Джерело: 24 Канал
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