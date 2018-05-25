Acer створила релігійний ґаджет

Компанія Acer представила новий ґаджет – "розумні" буддистські чотки, призначені для підрахунку кількості мантр під час молитви.

Про це пише tehnot.com.

Так, у одній з намистин ґаджета вмонтований чіп, який відстежує, скільки повних кіл пройшов користувач, перебираючи чотки. Кожне коло означає одну мантру.

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Чотки можна синхронізувати зі смартфоном через Bluetooth.

Окрім того, ґаджет виконує традиційний набір функцій фітнес-трекера – рахує кількість кроків, калорії і час сну. В майбутньому планують додати ще одну функцію – електронні платежі, які допоможуть здійснювати пожертвування.

Ці чотки коштують 3888 тайваньських доларів, або близько 133 доларів (3400 гривень).

Розумні чотки