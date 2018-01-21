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Адель, Наталі Портман, Міла Куніс та інші: які зірки вийшли на "Марш жінок" 20 січня – фотоогляд

14:11, сьогодні 1772 Читать новость на русском
Дженніфер Лоуренс, Кемерон Діас і Адель
Дженніфер Лоуренс, Кемерон Діас і Адель / Instagram / @adele

20 січня – у першу річницю інавгурації 45-го президента США Донада Трампа – відбувся масовий протест американців під назвою "Марш жінок", де до сотень тисяч американців приєднались найвідоміші зірки Голлівуду та музичної індустрії.

У минулому році в Нью-Йорку вперше відбувся "Марш жінок", який висвітлював ідею фемінізму у всьому світі. Ще тоді тисячі жителів американських міст вийшли на вулиці, щоб підтримати Гілларі Клінтон і висловити невдоволення перемогою на виборах Дональда Трампа.

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Однак цього року актуальність маршу стала не менш важливою, особливо після гучного секс-скандалу в Голлівуді, який змінив хід історії. Окрім масових звинувачень акторів у секс-домаганнях та згвалтуваннях, впливові жінки світу вирішили створити власну організацію "Time’s Up" ("Час вийшов"), яка боротиметься з сексуальним насильством та надаватиме допомогу постраждалим внаслідок нього.

Ті ж зірки, які стали ініціаторами нового руху, не лише висловили свій протест на церемонії нагородження премією "Золотий глобус", одягнувши чорні сукні, а й вирішили вийти на вулиці міст США та підтримати акцію. Серед зірок поряд з тисячами інших жінок можна було побачити: Єву Лонгорію, Скарлетт Йоханссон, Дрю Беррімор, Наталі Портман, Кемерон Діас, Адель, Дженніфер Лоуренс, Мілу Куніс і Ештона Катчера, Ніну Агда, Періс Джексон, Алісу Мілано, Вупі Голдберг та багато інших.

Найвпливовішими людьми в моєму житті завжди були жінки. Моя сім'я, мої друзі, мої вчителі, мої колеги і мої кумири. Я одержима жінками. Я обожнюю їх і маю потребу в них все більше і більше кожен день. Я так вдячна за те, що я жінка. Я визначаю цим поняттям не тільки стать, а й здатність любити і співчувати. Я сподіваюся виховати сина хорошою людиною, я хочу зробити світ кращим для людей,
– написала натхненну промову на своїй сторінці в Instagram Адель.

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Дженніфер Лоуренс, Кемерон Діас і Адель


Аліса Мілано


Періс Джексон


Міла Куніс та Ештон Катчер


Міла Куніс


Хлоя Морец підтримала марш в Парк Сіті


Єва Лонгорія, Елізабет Бенкс, Віола Девіс та інші на марші "Марші жінок"


Крісті Брінклі з дочкою

Теги: LifeStyle Новини політики Голлівуд Кіно США Дональд Трамп Музика Секс-скандал Адель Дженніфер Лоуренс Наталі Портман
Джерело: 24 Канал
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