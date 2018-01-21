Адель, Наталі Портман, Міла Куніс та інші: які зірки вийшли на "Марш жінок" 20 січня – фотоогляд

20 січня – у першу річницю інавгурації 45-го президента США Донада Трампа – відбувся масовий протест американців під назвою "Марш жінок", де до сотень тисяч американців приєднались найвідоміші зірки Голлівуду та музичної індустрії.

У минулому році в Нью-Йорку вперше відбувся "Марш жінок", який висвітлював ідею фемінізму у всьому світі. Ще тоді тисячі жителів американських міст вийшли на вулиці, щоб підтримати Гілларі Клінтон і висловити невдоволення перемогою на виборах Дональда Трампа.

Читайте також: "Бийся, як дівчина": американці вийшли на вулиці в річницю інавгурації Трампа – яскраві фото

Однак цього року актуальність маршу стала не менш важливою, особливо після гучного секс-скандалу в Голлівуді, який змінив хід історії. Окрім масових звинувачень акторів у секс-домаганнях та згвалтуваннях, впливові жінки світу вирішили створити власну організацію "Time’s Up" ("Час вийшов"), яка боротиметься з сексуальним насильством та надаватиме допомогу постраждалим внаслідок нього.

Ті ж зірки, які стали ініціаторами нового руху, не лише висловили свій протест на церемонії нагородження премією "Золотий глобус", одягнувши чорні сукні, а й вирішили вийти на вулиці міст США та підтримати акцію. Серед зірок поряд з тисячами інших жінок можна було побачити: Єву Лонгорію, Скарлетт Йоханссон, Дрю Беррімор, Наталі Портман, Кемерон Діас, Адель, Дженніфер Лоуренс, Мілу Куніс і Ештона Катчера, Ніну Агда, Періс Джексон, Алісу Мілано, Вупі Голдберг та багато інших.

Найвпливовішими людьми в моєму житті завжди були жінки. Моя сім'я, мої друзі, мої вчителі, мої колеги і мої кумири. Я одержима жінками. Я обожнюю їх і маю потребу в них все більше і більше кожен день. Я так вдячна за те, що я жінка. Я визначаю цим поняттям не тільки стать, а й здатність любити і співчувати. Я сподіваюся виховати сина хорошою людиною, я хочу зробити світ кращим для людей,

– написала натхненну промову на своїй сторінці в Instagram Адель.

Читайте також: Якими гучними скандалами відзначився Дональд Трамп за рік президентства



Дженніфер Лоуренс, Кемерон Діас і Адель



Аліса Мілано



Періс Джексон



Міла Куніс та Ештон Катчер



Міла Куніс



Хлоя Морец підтримала марш в Парк Сіті



Єва Лонгорія, Елізабет Бенкс, Віола Девіс та інші на марші "Марші жінок"



Крісті Брінклі з дочкою

Допис, поширений Drew Barrymore (@drewbarrymore) 20 Січ 2018 р. о 12:14 PST

Допис, поширений Natalie Portman (@nportmanofficial) 20 Січ 2018 р. о 12:13 PST

Actriz @WhoopiGoldberg se unió sorpresivamente a la Marcha de Mujeres en Nueva York: Es importante respetar a todos los seres humanos y protestar por respeto y dignidad #WomensMarch2018 #WomensMarchNYC pic.twitter.com/aA6BR9QtUN — Karina Cartagena (@KarinateleSUR) 20 января 2018 г.