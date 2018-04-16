Адель станцювала запальний тверк під тріумфальний виступ Бейонсе на Coachella
Британська виконавиця Адель, яка вже довгий час не з’являється на музичній сцені і присвячує свій час родині, опублікувала три кумедні відеоролики, де відривається під виступ співачки Бейонсе на фестивалі Coachella в Лос-Анджелесі.
Свої "boomerang-відео" під назвою "Beychella" Адель опублікувала в Instagram.
Читайте також: Бейонсе на фестивалі Coachella 2018: захоплюючі фото з музичних виступів
Одна з найспокійніших та найскромніших співачок сучасності неочікувано станцювала тверк, танцювала в ритм із саксофоном, як у перформансі Бейонсе на сцені та просто виконувала запальні рухи, які дуже підняли настрій користувачам.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі