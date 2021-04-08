Зрада чи перемога: адепти Зеленського та Порошенка помінялись місцями

У 2017 році Петро Порошенко не стримував емоції на адресу критиків. До того моменту країна остаточно поділилася на прихильників "зради" і "перемоги".

Первые искали причины для недовольства даже там, где их не было. Вторые – требовали сделать скидку на обстоятельства и говорили о том, что "все и сразу" не самая работоспособная стратегия.

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Апогей противостояния

Каждый лагерь окапывался. Полутона отвергались. По одну сторону баррикад были убеждены, что Украина движется не туда. По другую – полагали, что время работает на страну.

Каждый лагерь упрекал оппонентов в карьеризме и проплаченности. Апогей противостояния случился к весне 2019 года, когда накал президентских выборов обострил все до предела.

Лагеря поменялись местами

Через 2 года они поменялись местами. Те, кто несколько лет назад объявлял запрет российских соцсетей "цензурой", теперь рукоплещут санкциям СНБО. Те, кто хвалил пятого президента за информационную гигиену, призывают не радоваться аналогичным шагам шестого.

Полное ощущение дежавю: каждый лагерь призывает держать строй, а любые колебания приравнены к ереси.

Мы снова меряем решение не "повесткой", а "автором". Фамилии вновь стали важнее последовательности. Зеленского ругают сторонники Порошенко – за то, что он наследует у предшественника.



Порошенко и Зеленский / Фото "РБК-Україна"

Адепты шестого президента хвалят его за поступки, которые были не готовы прощать пятому. Вождизм победил и дал метастазы. Презумпция (не)доверия не оставляет места анализу.

Последние решения Зеленского

Впрочем, накал противостояния объясним. Последние решения Владимира Зеленского меняют его политическое позиционирование.

Клеймо "капитулянта" плохо вяжется с объявлением войны "пятой колонне". Статус "пораженца" плохо сочетается с готовностью обострять противостояние с Кремлем.

К концу своего второго президентского года Владимир Зеленский претендует на лавры ястреба в украинской политике. И все это бьет по имиджу его предшественника.

Имидж Порошенка

Прежде повестка суверенитета безраздельно принадлежала пятому президенту страны. Сделанное и достигнутое за его каденцию было надежной броней от критики и претензий.

Но после недавних решений Зеленского, лагерь Петра Порошенко вынужден уже объяснять природу "несделанного". Невведенных санкций. Необъявленных подозрений. Непринятых ограничений.



Петр Порошенко / Фото пресс-лужбы "Європейськой солідарности"

Можно, конечно, выбрать стратегию обесценивания. Говорить о том, что все сделано не так, неправильно и не вовремя. Для ядерной партийной аудитории такой подход еще может сработать.

Что делает Зеленский

Но вряд ли удастся продать его тем, кому важна повестка суверенитета, а не персона, которая ее отождествляет. И потому новые решения Зеленского не только объявляют политическую войну "партии Кремля", но еще и электоральную войну "партии суверенитета".

Впрочем, в точно таком же дефиците честности можно упрекнуть и тех, кто сегодня славит шестого президента страны за шаги, за которые они нещадно критиковали предшественника.



Владимир Зеленский / Фото "Слуги народа"

Еще недавно Зеленский предлагал "договориться посередине". Набирал в партию и в окружение людей из лагеря Антимайдана. И есть немало вопросов к тем, кто с одинаковым рвением готов был защищать прежнюю президентскую жажду компромиссов и нынешнюю его готовность рубить с плеча.

На наших глазах адепты "зрады" и "перемоги" поменялись местами. И это печально. Потому что решение ценно не автором. Вектор движения – не фамилиями, а цвет кошки не имеет отношения к ее способности или неспособности ловить мышей.

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Велик соблазн списать санкции на "вашингтонский обком". Объяснить решения шестого президента – фактом избрания сорок шестого. Приписать решимость официального Киева Джозефу Байдену и его администрации. Но во всем этом сквозит все то же нежелание признавать за украинскими политиками способность к эволюции.

И автором этих перемен в украинских президентах всякий раз становился не столько коллективный "запад", сколько все тот же "восток".

Политика Кремля служила прокрустовым ложем, которое избавляло украинских лидеров от излишних иллюзий и розовых очков.

Если Зеленский пройдет эту же эволюцию – стране впору будет гордиться. Это станет означать лишь то, что повестка суверенитета способна перековать даже самого аполитичного обывателя, волею обстоятельств оказавшегося в президентском кресле.

Борьба с Кремлем

Если шестой глава государства решит бороться с партией Кремля всерьез и надолго – это будет означать, что у страны появились рельсы со вполне очевидной траекторией движения. Потому что в ситуации открытого противостояния с "востоком" единственная доступная маршрутная опция для страны – это "запад". С неизбежным выполнением райдера европейских требований.

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И в этот момент каждому придется делать выбор. Между повесткой и фамилиями. Между курсом и персоналиями. Между желанием чувствовать себя правым и фактическим положением дел.

В конце концов, лучше обмануться в собственном пессимизме, чем радоваться провидческому таланту предсказывать катастрофу страны.