Adidas створила футбольну форму з переробленого океанічного пластику

Бренд Adidas продовжив співпрацю з екологічною ініціативою "Parley for the Oceans", створивши уніформу для футбольного клубу Manchester United з переробленого океанічного пластика.

Дизайн нової форми відсилає нас до першого успіху Manchester United на Кубку Європи, повідомляє видання Dezeen.

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Пауль Погба в новій формі Adidas

Тоді, в травні 1968 року, футболісти здобули перемогу над командою "Бенфіка". Тепер же синій колір нової форми є цитатою кольору форми гравців Manchester United, в якій вони виступали під час легендарного матчу.

Підтримка ініціативи Parley виражена за допомогою слів For the Oceans ( "за океани"), надрукованих на внутрішній стороні горловини футболки.

"Ми всі чітко розуміємо загрозу пластика для навколишнього середовища, і ми раді, що можемо підвищити обізнаність про це за допомогою уніформи з переробленої сировини, яка, я впевнений, сподобається нашим фанатам", – каже директор клубу Manchester United Річард Арнольд.

Нагадаємо, що Adidas обіцяють почати використовувати перероблений пластик у всіх своїх продуктах до 2024 року.

Дивіться відео нова форма Adidas з океанічного пластику: