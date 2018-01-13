Adidas випустили незвичайні кросівки зі вшитим проїзним у метро

Однак такі кросівки відомого бренду можна буде використовувати лише в метро Берліну.

Лімітована серія з 500 пар надійде у продаж вже 16 січня, а ціна кожної пари складатиме 180 євро (вартість місячного проїзного – 80 євро). Спеціальну серію кросівок EQT Support 93 / Berlin компанія Adidas випустила на честь 90-річчя берлінської підземки.

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В кожній парі буде вшитий річний абонемент на поїздки в столичному громадському транспорті і для того, щоб пред'явити проїзний контролеру, досить буде вказати на язичок, який має вигляд квитка.

Дизайн кросівок виконаний в кольорах BVG (системи громадського транспорту Берліна) зі вставками з матеріалу для оббивки сидінь – його використовують в берлінському метро і автобусах.

EQT Support 93 / Berlin – це наш подарунок колекціонерам. Будь-який, хто захоче скористатися проїзним, повинен бути взутий в кросівки: квиток не вважається дійсним, якщо взуття знаходиться в коробці,

– підсумувала співробітниця BVG Петра Реец.