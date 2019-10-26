Трамп підписав указ про відновлення безмитного режиму для окремих українських товарів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ, яким відновив правила безмитної торгівлі для окремих товарів українського виробництва.

В указі американського лідера зазначається, що він зробив це, оскільки Україна продемонструвала "адекватний та ефективний захист прав інтелектуальної власності".

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Відтак, у Білому домі прийняли рішення про доцільність відновлення особливого режиму безмитної торгівлі для низки українських товарів. Варто зазначити, що підписаний закон набуває чинності через 5 днів з моменту його публікації.

До слова, напередодні видання The Washington Post повідомляло, що Білий дім планує відновити низку припинених раніше торговельних привілеїв для України до кінця жовтня.

Вперше скасувати митні обмеження для окремих українських товарів ще в кінці серпня пропонував представник США на торговельних переговорах Роберт Лайтхайзер. Однак тоді він відкликав свою рекомендацію через те, що тоді ще чинний радник з національної безпеки Джон Болтон переконав Лайтхайзера, що Трамп не підпише цей закон.

Річ у тім, що в цей момент адміністрація президента США саме призупинила виділення Україні військової безпекової допомоги на суму в 391 мільйон доларів.

Тому Лайтхайзер вирішив відкласти свої рекомендації до кращих часів. Тож вдруге він направив необхідні документи в Білий дім на початку жовтня. Однак і тоді їх довелося відкликати через скандал навколо телефонної розмови Трампа й українського президента Володимира Зеленського.

Трамп вирішив призупинити безмитний режим щодо низки товарів, виготовлених в Україні, у грудні 2017 року. На думку Трампа, Київ проводив "недостатній" захист прав інтелектуальної власності.