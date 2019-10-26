06:15
26 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ющенко насолив РПЦ. МакГрегор хоче споїти Путіна
      Вєсті Кремля
      21:46, 25 жовтня
      Вєсті.UA: Азаров зробив пластику. Сердючка йде в політику
      Вєсті.UA
      20:16, 25 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Трамп підписав указ про відновлення безмитного режиму для окремих українських товарів

      77 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ, яким відновив правила безмитної торгівлі для окремих товарів українського виробництва.

      В указі американського лідера зазначається, що він зробив це, оскільки Україна продемонструвала "адекватний та ефективний захист прав інтелектуальної власності".

      Цікаво: Трьох високопосадовців адміністрації Трампа викликали для свідчень у справі про імпічмент

      Відтак, у Білому домі прийняли рішення про доцільність відновлення особливого режиму безмитної торгівлі для низки українських товарів. Варто зазначити, що підписаний закон набуває чинності через 5 днів з моменту його публікації.

      До слова, напередодні видання The Washington Post повідомляло, що Білий дім планує відновити низку припинених раніше торговельних привілеїв для України до кінця жовтня.

      Вперше скасувати митні обмеження для окремих українських товарів ще в кінці серпня пропонував представник США на торговельних переговорах Роберт Лайтхайзер. Однак тоді він відкликав свою рекомендацію через те, що тоді ще чинний радник з національної безпеки Джон Болтон переконав Лайтхайзера, що Трамп не підпише цей закон.

      Річ у тім, що в цей момент адміністрація президента США саме призупинила виділення Україні військової безпекової допомоги на суму в 391 мільйон доларів.

      Тому Лайтхайзер вирішив відкласти свої рекомендації до кращих часів. Тож вдруге він направив необхідні документи в Білий дім на початку жовтня. Однак і тоді їх довелося відкликати через скандал навколо телефонної розмови Трампа й українського президента Володимира Зеленського.

      Трамп вирішив призупинити безмитний режим щодо низки товарів, виготовлених в Україні, у грудні 2017 року. На думку Трампа, Київ проводив "недостатній" захист прав інтелектуальної власності.

      blog_ava
      5 фактів про клітор, які допоможуть покращити секс
      25 жовтня
      1160
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини США Дональд Трамп
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      25 жовтня , 23:00 Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      Віталій Дейнега 390
      Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      25 жовтня , 22:33 Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      Андрій Шляхтін 1378
      Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      25 жовтня , 21:00 Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      Наталя Ромашова 888
      Украина захватывает Америку
      25 жовтня , 20:00 Украина захватывает Америку
      Іван Яковина 1420
      Чому Україну не захистив Будапештський меморандум, – інтерв'ю з експослом Грузії Катамадзе
      25 жовтня , 19:30 Чому Україну не захистив Будапештський меморандум, – інтерв'ю з експослом Грузії Катамадзе
      Ірина Поліщук 1775
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук