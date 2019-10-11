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      Адміністраторку згорілого готелю "Токіо Стар" випустили з-під варти

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      Адміністратора "Токіо Стар" відпустили під домашній арешт
      Адміністратора "Токіо Стар" відпустили під домашній арешт / Соцмережі

      Київський райсуд Одеси змінив запобіжний захід Ірині Паровик. Її підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки готелю "Токіо Стар", пожежа у якому забрала 9 життів.

      Суд змінив підозрюваній запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт, про це повідомляє пресслужба суду.

      Знайте більше: Страшна пожежа у "Токіо Стар": ідентифікували ще одну жертву

      Жінку звільнили з-під варти в залі суду. Водночас підозрювану зобов’язали прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду.

      Вона повинна перебувати за місцем проживання з 22:00 до 6:00, здати закордонний паспорт, утриматися від спілкування із підозрюваними, свідками та потерпілими у кримінальному провадженні.

      Що відомо про адміністраторку "Токіо Стар"?

      • За версією слідства, приблизно у 2009 році власники готелю запропонували їй посаду старшого адміністратора без офіційного працевлаштування – і вона остання погодилась.
      • Слідчі встановили, що підозрювана, працюючи старшим адміністратором і будучи фактично керівником закладу, не забезпечила виконання вимог пожежної безпеки у готелі.

      Смертельна пожежа в готелі "Токіо Стар" – що треба знати?

      Вогонь спалахнув у ніч на 17 серпня в одеському готелі, розташованому на вулиці Водопровідній, 1. У пожежі загинули 9 людей – 8 на місці та ще один у машині "швидкої". Ще 10 осіб людей постраждали. Загалом у готелі в ніч пожежі було 200 мешканців.

      Головним підозрюваним у справі про пожежу в "Токіо Стар" є бізнесмен Вадим Чорний, якого називають власником будівлі. Він перебуває у СІЗО, як Ірина Паровик до цього рішення суду. Підозру також оголосили головному інженеру готелю, але він встиг сховатися, як і співвласник готелю Сергій Дурач. Згодом прокуратура поавідомила про підозру адміністратору готелю Оксані Єжак.

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      11 жовтня
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Судді Розслідування Новини Одеси
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