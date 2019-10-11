Адміністраторку згорілого готелю "Токіо Стар" випустили з-під варти

Київський райсуд Одеси змінив запобіжний захід Ірині Паровик. Її підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки готелю "Токіо Стар", пожежа у якому забрала 9 життів.

Суд змінив підозрюваній запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт, про це повідомляє пресслужба суду.

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Жінку звільнили з-під варти в залі суду. Водночас підозрювану зобов’язали прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду.

Вона повинна перебувати за місцем проживання з 22:00 до 6:00, здати закордонний паспорт, утриматися від спілкування із підозрюваними, свідками та потерпілими у кримінальному провадженні.

Що відомо про адміністраторку "Токіо Стар"?

За версією слідства, приблизно у 2009 році власники готелю запропонували їй посаду старшого адміністратора без офіційного працевлаштування – і вона остання погодилась.

Слідчі встановили, що підозрювана, працюючи старшим адміністратором і будучи фактично керівником закладу, не забезпечила виконання вимог пожежної безпеки у готелі.

Смертельна пожежа в готелі "Токіо Стар" – що треба знати?

Вогонь спалахнув у ніч на 17 серпня в одеському готелі, розташованому на вулиці Водопровідній, 1. У пожежі загинули 9 людей – 8 на місці та ще один у машині "швидкої". Ще 10 осіб людей постраждали. Загалом у готелі в ніч пожежі було 200 мешканців.

Головним підозрюваним у справі про пожежу в "Токіо Стар" є бізнесмен Вадим Чорний, якого називають власником будівлі. Він перебуває у СІЗО, як Ірина Паровик до цього рішення суду. Підозру також оголосили головному інженеру готелю, але він встиг сховатися, як і співвласник готелю Сергій Дурач. Згодом прокуратура поавідомила про підозру адміністратору готелю Оксані Єжак.