Адміністрація Трампа хоче домовитись з Москвою до введення масштабних санкцій проти РФ, – WP

Держсекретар США Майк Помпео намагається пом'якшити суперечки Москвою до того, як настане крайній термін для введення другого пакету американських санкцій проти Росії через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки у Великобританії.

Про це із посиланням на неназваних офіційних осіб повідомляє The Washington Post.

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Однак, як зауважує видання, шанси в адміністрації Трампа невеликі, оскільки американські законодавці вимагають скрупульозно дотримуватися чинних законів про санкції та обговорюють новий набір ще масштабніших каральних заходів проти Росії.

Щоб знайти вихід із суперечки про санкції, Помпео в телефонній розмові, що відбулася 10 серпня, попросив міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова зустрітися до того, як США перейдуть до дій. Помпео підкреслив, що просить про зустріч за вказівкою Дональда Трампа,

– переповідає газета слова неназваних американських та європейських дипломатів, які побажали залишитися анонімними.

Лавров погодився зустрітися з Помпео і попросив, щоб сторони також обговорили три інші теми, які цікавлять Москву: контроль озброєнь, створення ради у справах бізнесу для просування двосторонньої торгівлі, обмін російськими та американськими вченими і співробітниками аналітичних центрів, йдеться в статті.

За даними WP, Лавров і Помпео домовилися і заявили, що призначать дату своєї зустрічі після того, як проведуть перемовини радник президента Трампа з національної безпеки Джон Болтон та його російський колега Микола Патрушев. Зустріч Болтона і Патрушева відбулася минулого тижня в Женеві, зауважують автори публікації.

Натомість офіційний представник Держдепу США Хізер Ноєрт у своїй заяві для The Washington Post повідомила, що Помпео запропонував зустріч для розгляду питань, "які важливі для двосторонніх відносин двох країн". Ноєрт підкреслила, що Помпео та Лавров не обговорювали будь-які "шляхи відходу" щодо санкцій проти РФ, які ще не набрали чинності.

За словами американських аналітиків, Кремль спантеличений і роздратований цією подвійністю курсу США.

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Тим часом, якщо до листопада Москва відмовиться відповідати за отруєння Скрипаля, Трамп буде зобов'язаний ввести другий пакет санкцій проти Росії – а саме, три санкційні заходи з шести, перерахованих у відповідному американському законі, зауважує газета.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що США оголосили про запровадження нових санкцій проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Йдеться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення.



Новий пакет санкцій Сполучених Штатів Америки проти Росії набрав чинності 27 серпня. Зокрема, Держдеп перестане видавати ліцензії на експорт зброї і продукції подвійного призначення до Росії, за винятком експорту в космічній галузі та у сфері цивільної авіації. Москву позбавлено будь-яких кредитів, кредитних гарантій і іншої фінансової підтримки з боку Америки. Росію позбавили будь-яких кредитів, кредитних гарантій чи іншої фінансової допомоги будь-яких структур, що мають стосунок до США.