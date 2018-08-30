19:13
30 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    28°C 15°C
  • неділя
    31°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстремістські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, 29 серпня
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, 29 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Адміністрація Трампа хоче домовитись з Москвою до введення масштабних санкцій проти РФ, – WP

199 Читать новость на русском
Помпео намагається налагодити діалог із Москвою "за вказівкою Трампа"
Помпео намагається налагодити діалог із Москвою "за вказівкою Трампа" / Фото з відкритих мереж

Держсекретар США Майк Помпео намагається пом'якшити суперечки Москвою до того, як настане крайній термін для введення другого пакету американських санкцій проти Росії через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки у Великобританії.

Про це із посиланням на неназваних офіційних осіб повідомляє The Washington Post.

Читайте також: США не зайдуть у питанні санкцій проти Росії надто далеко, – Stratfor

Однак, як зауважує видання, шанси в адміністрації Трампа невеликі, оскільки американські законодавці вимагають скрупульозно дотримуватися чинних законів про санкції та обговорюють новий набір ще масштабніших каральних заходів проти Росії.

Щоб знайти вихід із суперечки про санкції, Помпео в телефонній розмові, що відбулася 10 серпня, попросив міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова зустрітися до того, як США перейдуть до дій. Помпео підкреслив, що просить про зустріч за вказівкою Дональда Трампа,
– переповідає газета слова неназваних американських та європейських дипломатів, які побажали залишитися анонімними.

Лавров погодився зустрітися з Помпео і попросив, щоб сторони також обговорили три інші теми, які цікавлять Москву: контроль озброєнь, створення ради у справах бізнесу для просування двосторонньої торгівлі, обмін російськими та американськими вченими і співробітниками аналітичних центрів, йдеться в статті.

За даними WP, Лавров і Помпео домовилися і заявили, що призначать дату своєї зустрічі після того, як проведуть перемовини радник президента Трампа з національної безпеки Джон Болтон та його російський колега Микола Патрушев. Зустріч Болтона і Патрушева відбулася минулого тижня в Женеві, зауважують автори публікації.

Натомість офіційний представник Держдепу США Хізер Ноєрт у своїй заяві для The Washington Post повідомила, що Помпео запропонував зустріч для розгляду питань, "які важливі для двосторонніх відносин двох країн". Ноєрт підкреслила, що Помпео та Лавров не обговорювали будь-які "шляхи відходу" щодо санкцій проти РФ, які ще не набрали чинності.

За словами американських аналітиків, Кремль спантеличений і роздратований цією подвійністю курсу США.

Читайте також: Як Росія буде відповідати на санкції США: відповідь Лаврова

Тим часом, якщо до листопада Москва відмовиться відповідати за отруєння Скрипаля, Трамп буде зобов'язаний ввести другий пакет санкцій проти Росії – а саме, три санкційні заходи з шести, перерахованих у відповідному американському законі, зауважує газета.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що США оголосили про запровадження нових санкцій проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Йдеться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення.

Новий пакет санкцій Сполучених Штатів Америки проти Росії набрав чинності 27 серпня. Зокрема, Держдеп перестане видавати ліцензії на експорт зброї і продукції подвійного призначення до Росії, за винятком експорту в космічній галузі та у сфері цивільної авіації. Москву позбавлено будь-яких кредитів, кредитних гарантій і іншої фінансової підтримки з боку Америки. Росію позбавили будь-яких кредитів, кредитних гарантій чи іншої фінансової допомоги будь-яких структур, що мають стосунок до США.

Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Майк Помпео Сергій Лавров Дональд Трамп Санкції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Від Заходу до Сходу: які загрози несуть чергові військові навчання Росії
сьогодні, 19:01 Від Заходу до Сходу: які загрози несуть чергові військові навчання Росії
Інна Жолобович
Бомба вповільненої дії для Путіна, – західні ЗМІ про ситуацію з пенсійною реформою в Росії
сьогодні, 18:01 Бомба вповільненої дії для Путіна, – західні ЗМІ про ситуацію з пенсійною реформою в Росії
Олександра Кравчук
Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
сьогодні, 17:01 Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
Блог Соцмережі
День знань чи День марнославства?
сьогодні, 16:56 День знань чи День марнославства?
Сергій Гусовський
Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
сьогодні, 16:00 Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
Павло Казарін
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Росія почала військові навчання у Придністров’ї
 4 грудня 2017 , 22:02
Росія вичерпала ліміт довіри, – Білий дім
 3 жовтня 2016 , 23:24
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук