Adobe планує придбати відому платформу для управління інтернет-магазинами

Корпорація Adobe планує укласти угоду із однією з найбільш популярних в світі систем для управління інтернет-магазинами Magento.

Про це йдеться на офіційному сайті Adobe.

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Американський розробник програмного забезпечення планує придбати Magento за 1,68 мільярда доларів. Сторони планують підписати угоду в третьому кварталі 2018 року.

В Adobe розраховують, що угода допоможе розвитку бізнесу хмарних сервісів Experience Cloud, серед яких є послуги аналітики, реклами і маркетингу. Magento користуються такі компанії, як Coca-Cola, Warner Music Group, Nestle і Canon. Після оголошення про укладання угоди акції Shopify впали приблизно на 5%, Adobe – зросли на 1%.

Що таке Magento? Платформа Magento заснована в 2007 році, вихід її першої версії відбувся в 2008 році. Потім eBay купив компанію в 2011 році, а в 2015 році – продала приватній інвесткомпанії Permira. Компанія пропонує програмне забезпечення для створення і управління інтернет-магазинами, обробки онлайн-платежів, системи доставки і повернення товарів. За власними даними, щорічно через платформу проходить товар загальним оборотом понад 155 мільярдів доларів.