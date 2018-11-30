У ніч на неділю, 2 грудня, у Канаді відбудеться бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі за версією WBC. Цей поєдинок пройде на арені Videotron Centre у Квебеку.

Адоніс Стівенсон. Коротка біографія

Народився 22 вересня 1977 року у Порт-о-Пренс.

Зріст 180 сантиметрів.

Робоча рука – права.

Чемпіон світу в напівважкій вазі (версія WBC, 2013 — н.ч.; версія The Ring, 2013 — 2015)

Кількість боїв – 31. 29 перемог (24 нокаутом), 1 поразки, 1 нічия.

У дитинстві із сім'єю переїхав до Канади з Гаїті.

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Перші кроки у боксі та скандали

У 21 рік Адоніс потрапив у в'язницю за сутенерство. Його звинуватили й у нападі при обтяжувальних обставинах. Зокрема, Адоніс був спійманий, коли силою змушував двох дівчат займатися проституцією. Майбутній боксер бив дівчат тривалий час. Одна з них втекла від боксера і звернулася у поліцію. Спершу Стівенсон отримав 4 роки в'язниці. Відбуваючи покарання, Адоніс отримав додатковий термін за бійку при обтяжувальних обставинах.

Не було б щастя – так нещастя допомогло. Саме у в'язниці він почав серйозно займатися боксом. Відсидівши призначений термін, канадець почав коротку, але успішну любительську кар'єру. 41-річний спортсмен провів 38 поєдинків і здобув 33 звитяги.

Професійна кар’єра

На професійному ринзі Адоніс на прізвисько Superman успішно дебютував у вересні 2006 року в другій середній ваговій категорії. Стівенсон технічним нокаутом переміг співвітчизника Майка Функа. У тринадцяти поєдинках канадець був непереможний. Зупинити його серію вдалося американцю Дарнеллу Буну у квітні 2010 року. Бій закінчився ще в другому раунді технічним нокаутом. Забігаючи наперед відзначимо, що канадець згодом взяв реванш.

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Після цієї прикрої невдачі Адоніс видав ще більшу безпрограшну серію – 17 поспіль перемог. З 2011 року спортсмен розпочав збирати пояси різного ґатунку. У 2011 він завоював титул NABA в другій середній вазі. Цього ж року додав до своєї колекції титули WBO, NABO. У лютому 2012 завоював вакантний титул IBF Inter-Continental, а у квітні – титул WBC Silver. До 2012 року здобув статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією IBF в другій середній вазі, але не вийшов на чемпіонський бій, перейшовши в напівважку вагову категорію.

Пояс WBC

Саме перший бій у новій ваговій категорії був проти Дарнелла Буни, який на цей момент єдиний, хто перемагав канадця на профіринзі. Після цього двобою на Адоніса чекала зустріч за титули WBC і The Ring. 8 червня 2013 року він вийшов у ринг проти Чада Доусона. У кінці першої хвилини першого раунду Доусон спробував нанести правий хук, але пропустив зустрічний лівий хук Стівенсона в скроню. Доусон впав на поміст, зміг піднятися на рахунок рефері, але не відновив координацію рухів. Рефері прийняв рішення зупинити бій. До слова, нокаут був визнаний найкращим за версією журналу Ринг. Відтоді Адоніс дев’ять разів захистив пояс. 10-ий захист – проти Гвоздика.

23 листопада 2015 року боксер був позбавлений титулу чемпіона світу в напівважкій вазі за версією журналу The Ring. Причиною стало те, що Адоніс протягом двох років не проводив бої з суперниками з топ-5 рейтингу. У кінці лютого 2017 року Стівенсон мав вийти на бій проти обов'язкового претендента на титул чемпіона світу 32-річного колумбійця Елейдера Альвареса. Але бій так і не відбувся. Альварес згодом завоював титул чемпіона світу за версією WBO перемігши нокаутом Сергія Ковальова.

Цікаві факти

Стівенсон захистив титул WBC звівши бій проти шведа Баду Джека до нічиєї. Обидва спортсмени виявилися незадоволеними й велися розмови про ще один бій. Баду Джек пропонував провести поєдинок в іншій країні, але Стівенсон ясно дав зрозуміти, що реванш повинен проходити тільки в Канаді. Через кримінальне минуле, Адоніс Стівенсон не має можливості битися в США.

На цей момент Superman на професійному ринзі провів тільки два бої за межами Канади. Перший виїзд за кордон став для нього фатальним. У США він програв все тому ж Дарнеллу Буну. А вже у 2011 в Лас-Вегасі Адоніс впевнено розібрався з Шуджа Ель-Аміном.

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Канадець бився проти британця Тоні Белью, якого нещодавно переміг Олександр Усик. Це був другий захист для Стівенсона й він переміг Тоні технічним нокаутом в 6 раунді.

У період між поєдинками з Белью й Олександром Гвоздиком (2 грудня 2018 року) Стівенсон провів сім добровільних захистів чемпіонського титулу WBC поспіль, що є своєрідним антирекордом в історії боксу. Адоніс Стівенсон протягом 5 років не провів жодного обов'язкового захисту.

Саме за те що Стівенсон після поєдинку з Белью понад два роки не проводив бої ні з одним боксером, що входить у рейтинг The Ring, наприкінці 2015 року він був позбавлений чемпіонського титулу цього престижного журналу.

Адоніс Стівенсон тричі "зіскакував" з бою з обов'язковим претендентом на свій титул WBC, колумбійцем Елейдером Альваресом. Стівенсон тричі виплачував відступні, щоб не зустрічатися з ним, але так і не був позбавлений титулу.

6 листопада в Адоніса Стівенсона народилася донька.

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Що далі?

Адонісу вже 41 рік, а це досить солідний вік для боксерів. З одного боку, великий досвід, який допомагає вийти переможцем зі складних ситуацій. Та з іншого, з віком людина не молодіє, а відтак втрачає швидкість, силу, реакцію. Поразка може змусити канадця повісити рукавички на цвях. Перемога – шанс піти красиво. Що вирішить Адоніс? Покаже тільки час…