Адвокат Анджеліни Джолі відмовилась працювати із зіркою: несподівана причина

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі вкотре має неприємність: її адвокат Лаура Вассер відмовилась представляти її інтереси в суді. Відтак розлучення з Бредом Піттом може затягнутись ще на кілька років.

Розлучення однієї з найпривабливіших пар Голлівуду – акторів Бреда Пітта та Анджеліни Джолі – триває з 2016 року. Знаменитості ніяк не можуть вирішити питання про опіку над 6 дітьми. Джолі прагне отримати повну опіку та заборонити екс-коханому бачитись із нащадками. Проте таку вимогу аж ніяк не підтримують служителі Феміди.

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Представляє інтереси Анджеліни Джолі в суді знаменитий адвокат Лаура Вассер, яка має чималі заслуги в роботі. 50-річна юрист спеціалізується на розлученнях та з легкістю вміє подолати всі труднощі в залі суду. Саме Лаура захищала таких зіркових клієнтів, як Джонні Деппа, Брітні Спірс, Райяна Рейнольдса, Хайді Клум. Проте норовливий характер Анджеліни Джолі адвокат не витримала.

Як повідомляють інсайдери TMZ, Лаура Вассер вже розповіла акторці про розірвання контракту з нею. Хоч адвокат майже добилась повної опіки Анджеліни Джолі над дітьми, мати будь-яку справу з зіркою юрист не хоче.

Вона (Джолі, – ред.) харчується гнівом, а її поведінка стає безглуздою і необґрунтованою,

– розповів інсайдер таблоїда.

За інформацією джерела, Лаура Вассер заявила, що акторка у своїх словах та вчинках "отруйна", тому таких людей вона не захищатиме. Водночас Анджеліна Джолі вже готується до всиновлення сьомої дитини та шукає юридичну компанію, яка доведе справу розлучення з Бредом Піттом до кінця.

Нагадаємо, що актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт вирішили розлучитись ще в 2016 році. Наразі пара вирішує судові питання, зокрема, подружжя розділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Нокса. Старший син Меддокс уже заявив, що хоче жити з батьком.