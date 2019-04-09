Адвокат Коломойського і водночас представник Зеленського таємно зустрівся із Ситником

Ввечері 3 квітня адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан зустрівся з директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником. На зустрічі Богдан позиціонував себе як представник кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Про це йдеться в сюжеті Максима Опанасенка та Марії Землянської для телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Повне розслідування Bihus.info читайте тут: Які стосунки мають Зеленський та Коломойський: вражаюче розслідування

Про зустріч Андрія Богдана з директором НАБУ не повідомляли ані бюро, ані штаб Зеленського, ані представники ГО "Центр протидії корупції", засновник якої Віталій Шабунін теж був на ній присутній.

Богдан – юрист Коломойського, який у 2014 році мав статус його радника як очільника Дніпропетровщини. Попри виїзд Коломойського з України, їхня співпраця з олігархом не завершилася. У 2016 році Богдан визнавав, що Ігор Коломойський є одним з його клієнтів.

Хто ця людина, чому саме ця людина прийшла – це вже питання до команди кандидата, які визначили, хто саме може прийти на цю зустріч,

– пояснила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.

Нагадаємо, в НАБУ перебувають три гучні кримінальні провадження, що зачіпають інтереси олігарха Ігоря Коломойського:

щодо виведення грошей з "ПриватБанку"; щодо виведення грошей з Укрнафти; щодо несплати авіакомпанією МАУ зборів державі.

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І прес-секретар НАБУ, і засновник ЦПК Віталій Шабунін запевняють, що говорили виключно про антикорупційну стратегію.

Я можу чітко гарантувати – жодне кримінальне провадження (щодо структур Коломойського, діяльність яких розслідує НАБУ – 24 канал) не обговорювалося. При цьому Андрій Богдан представляв штаб Зеленського,

– зазначив Віталій Шабунін.



Віталій Шабунін

За даними Bihus.Info, у тільки з початку 2019 року Богдан чотири рази навідувався до Тель-Авіву, в 15 кілометрах від якого розташований офіс Коломойського. А у 2018 році Богдан постійно літав у Женеву, де на той час жив і працював олігарх.

Крім того, після першого туру виборів журналісти Bihus.info зафіксували Андрія Богдана у штабі Зеленського на Печерську, де він вів перемовини з членами команди кандидата в президенти. Його автомобіль за останній тиждень приїжджав сюди декілька разів. А 31 березня, у день голосування в першому турі, Андрій Богдан був в тимчасовому передвиборчому штабі Зеленського у комплексі "Парковий".

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Хоча Богдан відвідує директора правоохоронного органу як представник кандидата в президенти, в команді Зеленського його роль не афішують. Представники штабу називають його просто "другом".

Відео розслідування Bihus.info: які стосунки мають Зеленський і Коломойський