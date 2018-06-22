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Адвокат оприлюднив останні новини щодо стану здоров'я бранця Кремля Сенцова

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / "Детектор медіа"

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов зараз переважно лежить і йому важко рухатися. Крім того, бранцю Кремля вкачують по 3-4 літри різних поживних рідин через катетер, бо у нього всі вени вже покарбовано попередніми процедурами.

Про це розповів адвокат полоненого Дмитро Дінзе, передає "Інтерфакс".

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За словами правозахисника, Олег Сенцов "виступає проти помилування та не буде нічого писати президенту" Росії Володимиру Путіну.

Щодо стану здоров’я полоненого, то, як переконує Дінзе, він в основному лежить, "так як йому важко рухатися".

Все без змін. Він каже, що в основному лежить, оскільки у нього почалися проблеми з нирками та серцем. У нього була криза на 26-й день голодування. Потім його вивозили до лікарні, де стабілізували стан. Зараз йому вкачують по 3-4 літри різних поживних рідин через катетер, бо у нього всі вени вже покарбовано попередніми процедурами,
– додав адвокат.

Нагадаємо, 16 травня політв’язень Росії Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування, висунувши умову про звільнення усіх 64-ох ув'язнених українців. Після 15-ого дня голодування українець погодився на підтримувальну терапію. 21 червня Петро Порошенко провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і закликав президента РФ звільнити українських заручників, які утримуються в російських в’язницях та на окупованих нею територіях.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ заручники Олег Сенцов Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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