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Адвокат про справу проти свідка Суса: Хоч у когось в ГПУ має бути юридична освіта

208 Читать новость на русском
Дмитро Сус
Дмитро Сус / youtube.com

Адвокат Ігор Черезов вважає "маразмом" порушення кримінальної справи проти свідка Дмитра Суса за нібито дачу "завідомо неправдивих" показань в суді за звинуваченням в корупції члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського.

Про це Черезов написав на своїй сторінці в Facebook.

"Як ви думаєте, що зробила Генеральна прокуратура після свідчень Суса Д. про те, що справа по звинуваченню Гречковського П., члена ВСП, спочатку замовне і добре оплачене? Звичайно! Порушили кримінальну справу! Адже Дмитро Сус дав прямі свідчення про те, хто роздавав команди і платив гроші за виконання розпоряджень "САМОГО!" про "необхідність будь-яким способом збити Гречковського з дистанції". Я все розумію, але, м'яко кажучи, дивно, порушувати кримінальне провадження за дачу завідомо неправдивих показань в суді... Воно, звичайно, безкарно свідчення Суса залишати не можна, але ж хоч у когось в ГПУ має бути юридична освіта, щоб зрозуміти, що це маразм!?", написав Черезов.

Він також іронізує, що такі дії Генеральної прокуратури можуть виявитися "хитромудрим ходом", "щоб Сус, даючи пояснення у справі про своїх, завідомо неправдивих свідченнях в Шевченківському суді, долучив до справи і оприлюднив докази тотальної корупції в Генеральній прокуратурі України".

"Легалізувати, так би мовити, надати слідству ті самі документи і записи, про які він неодноразово заявляв, з голосами і особами різних відомих осіб, що роздають вказівки про те, як "збити з дистанції". Хоча, особисто я, як в бажанні покарати за корупцію, так і в хитромудрості, сумніваюся...", зазначив адвокат.

"Ну що, раз є виробництво про дачу завідомо неправдивих показань, ми, по всій видимості, почуємо і про інші добре оплачені замовлені справи", додав І. Черезов.

Нагадаємо, раніше екс-заступник начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитро Сус на допиті в суді заявив про факти можливої ​​фальсифікації кримінальних проваджень проти народного депутата України Сергія Рибалки, а також проти члена ВСП Павла Гречківського.

Сус також заявив про можливу участь в процесі фальсифікації співзасновника мережі супермаркетів АТБ Геннадія Буткевича. За словами Суса, справу Рибалки можна віднести до тих виробництв, в яких був "підвищений інтерес мого керівника або ще вищого керівника над ним". Він розповів, що з метою прискорити розгляд цієї та інших справ у департамент приходив екс-заступник міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов. "За образно кажучи, педалювання всіх справ, які існують щодо Рибалки", зазначив Сус.

На уточнююче запитання адвоката про відносини Буткевича та керівництва Генеральної прокуратури України, Сус ствердно відповів: "З того, що мені відомо, він кращий друг Луценка".

Теги: Новини політики ГПУ
Джерело: 24 Канал
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