Адвокат про справу проти свідка Суса: Хоч у когось в ГПУ має бути юридична освіта

Адвокат Ігор Черезов вважає "маразмом" порушення кримінальної справи проти свідка Дмитра Суса за нібито дачу "завідомо неправдивих" показань в суді за звинуваченням в корупції члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського.

Про це Черезов написав на своїй сторінці в Facebook.

"Як ви думаєте, що зробила Генеральна прокуратура після свідчень Суса Д. про те, що справа по звинуваченню Гречковського П., члена ВСП, спочатку замовне і добре оплачене? Звичайно! Порушили кримінальну справу! Адже Дмитро Сус дав прямі свідчення про те, хто роздавав команди і платив гроші за виконання розпоряджень "САМОГО!" про "необхідність будь-яким способом збити Гречковського з дистанції". Я все розумію, але, м'яко кажучи, дивно, порушувати кримінальне провадження за дачу завідомо неправдивих показань в суді... Воно, звичайно, безкарно свідчення Суса залишати не можна, але ж хоч у когось в ГПУ має бути юридична освіта, щоб зрозуміти, що це маразм!?", – написав Черезов.

Він також іронізує, що такі дії Генеральної прокуратури можуть виявитися "хитромудрим ходом", "щоб Сус, даючи пояснення у справі про своїх, завідомо неправдивих свідченнях в Шевченківському суді, долучив до справи і оприлюднив докази тотальної корупції в Генеральній прокуратурі України".

"Легалізувати, так би мовити, надати слідству ті самі документи і записи, про які він неодноразово заявляв, з голосами і особами різних відомих осіб, що роздають вказівки про те, як "збити з дистанції". Хоча, особисто я, як в бажанні покарати за корупцію, так і в хитромудрості, сумніваюся...", – зазначив адвокат.

"Ну що, раз є виробництво про дачу завідомо неправдивих показань, ми, по всій видимості, почуємо і про інші добре оплачені замовлені справи", – додав І. Черезов.

Нагадаємо, раніше екс-заступник начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитро Сус на допиті в суді заявив про факти можливої ​​фальсифікації кримінальних проваджень проти народного депутата України Сергія Рибалки, а також проти члена ВСП Павла Гречківського.

Сус також заявив про можливу участь в процесі фальсифікації співзасновника мережі супермаркетів АТБ Геннадія Буткевича. За словами Суса, справу Рибалки можна віднести до тих виробництв, в яких був "підвищений інтерес мого керівника або ще вищого керівника над ним". Він розповів, що з метою прискорити розгляд цієї та інших справ у департамент приходив екс-заступник міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов. "За образно кажучи, педалювання всіх справ, які існують щодо Рибалки", – зазначив Сус.

На уточнююче запитання адвоката про відносини Буткевича та керівництва Генеральної прокуратури України, Сус ствердно відповів: "З того, що мені відомо, він кращий друг Луценка".