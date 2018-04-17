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Адвокат Савченко розповів, чим завершилась епопея нардепа із проходженням поліграфу

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Надія Савченко пройшла перевірку на поліграфі
Надія Савченко пройшла перевірку на поліграфі / Getty images

Адвокат Надії Савченко Олег Соловей повідомив, що його підзахисна завершила процедуру проведення судово-психологічної експертизи з використанням поліграфа.

Як пояснив захисник журналістам у вівторок біля будівлі СБУ, де Надія Савченко й проходила перевірку на поліграфі, через два дні експерти мають визначитися з попередніми висновками і також повідомити, чи варто нардепу продовжувати експертизу.

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Натепер процедура проходження Надією Савченко поліграфа закінчена. Експерти поки не дали остаточних висновків з цього питання, і остаточно експертизу, якщо можна так сказати, не закрили. Протягом двох днів вони пообіцяли повідомити свої висновки,
– пояснив захисник.

Адвокат Савченко також зазначив, що питань, які підготувала сама депутатка, їй не ставили.

За його словами, поки нема чого оскаржувати, оскільки немає самих висновків експертів.

"Я і Надія Вікторівна заявили про своє обурення з цього приводу. Експерти сказали, що якщо процедура закінчиться, то вони обов'язково ці питання поставлять. На сьогодні вони навіть не використовували ті питання, які були підготовлені обвинуваченням", – додав захисник Савченко.

Адвокат зазначив, що сама процедура, яку проводили експерти Київського Науково-дослідного інституту судових експертиз, була доволі ретельною. З перервами вона тривала кілька годин, але Савченко давали можливість випити води і покурити.

Олег Соловей запевнив, що попри певні спроби "розхитати стан" Савченко, вона впродовж всієї процедури залишалася "абсолютно спокійною і впевненою в собі".

Нагадаємо, Надія Савченко мала пройти перевірку на поліграфі у п'ятницю, 13 квітня. Але через її стан здоров'я, який погіршився з голодуванням, процедура була перервана. Депутат погодилась на три дені призупинити своє голодування.

22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Петра Порошенка, Олександра Турчинова та Арсена Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Надія Савченко СІЗО Затримання Савченко Новини політики Новини України
Джерело: 24 Канал
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