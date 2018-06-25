Адвокат Сенцова розповів, який політик може змусити Путіна звільнити політв’язня

Адвокат українського політв'язня Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган може натиснути на Володимира Путіна в питанні звільнення українського режисера.

Про це Дінзе сказав у коментарі Крим.Реалії.

Читайте також: Генсек Євроради Ягланд офіційно попросить Путіна звільнити Сенцова

"Я знаю таку людину, яка певним чином натиснула або попросила, і Путін виконав. Це президент Туреччини. Якраз до нього прислуховується Володимир Володимирович", – заявив адвокат.

До слова, Ердоган порівняв себе з Путіним за тривалістю перебування при владі. Також на думку турецького президента, він і Путін є одними з найбільш досвідчених політиків в Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, раніше у Кремлі неодноразово підкреслювали, що складність у питанні про обмін Олега Сенцова, полягає в тому, що його засудили за тяжкою статтею та він є громадянином Росії, хоча режисер громадянств інших країн не приймав. Раніше 38 країн-учасниць ООН закликали генсека Антоніу Гутерріша до того, щоб на зустрічі з Путіним він підняв питання українських політв'язнів.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.