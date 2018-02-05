Адвокат сповістив про стан політв'язня Клиха: сумні подробиці

Адвокат-правозахисник Роман Качанов зміг відвідати українського політв'язня Станіслава Клиха в Верхньоуральській в'язниці в Челябінській області.

Про це сповістила представниця Уральської правозахисної групи Тетяна Щур.

Вона пояснила, що Качанов – перша за останні роки людина, яка потиснула руку Станіславу. До нього всі відвідувачі, виключаючи маму, спілкувалися з ним тільки через скло.

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Українець почуває себе задовільно, тільки постійно болять ноги. Він підозрює у себе "туберкульоз кістки".

Оскільки їжа в тюрмі, за його словами, огидна, то він намагається харчуватися тим, що купує в магазині на ті гроші, які належать йому за законом. А оскільки в цьому магазині вибір теж мізерний, то він купує, в основному, печиво та солодощі. Очевидно через це він останнім часом набрав вагу,

– написала правозахисниця.

Адвокатові Клих видався спокійною та доброзичливою людиною, яка дуже сумує за спілкуванням.

Попри це Качанову здалося, що Клих страждає від психічного розладу.

Незважаючи на спокійну і виразну мову, зміст розмови викликав у адвоката серйозне побоювання, особливо після розмови з мамою Станіслава. Розповіді Станіслава про події його "мирного життя" дуже схожі на нав'язливу маячню", – додала Щур.

Разом з адвокатом Клих написав низку заяв, у тому числі й прохання про зустріч із психологом.