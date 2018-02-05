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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Адвокат сповістив про стан політв'язня Клиха: сумні подробиці

05:58, сьогодні 831 Читать новость на русском
Станіслав Клих
Станіслав Клих / Фото з соцмереж

Адвокат-правозахисник Роман Качанов зміг відвідати українського політв'язня Станіслава Клиха в Верхньоуральській в'язниці в Челябінській області.

Про це сповістила представниця Уральської правозахисної групи Тетяна Щур.

Вона пояснила, що Качанов – перша за останні роки людина, яка потиснула руку Станіславу. До нього всі відвідувачі, виключаючи маму, спілкувалися з ним тільки через скло.

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Українець почуває себе задовільно, тільки постійно болять ноги. Він підозрює у себе "туберкульоз кістки".

Оскільки їжа в тюрмі, за його словами, огидна, то він намагається харчуватися тим, що купує в магазині на ті гроші, які належать йому за законом. А оскільки в цьому магазині вибір теж мізерний, то він купує, в основному, печиво та солодощі. Очевидно через це він останнім часом набрав вагу,
написала правозахисниця.

Адвокатові Клих видався спокійною та доброзичливою людиною, яка дуже сумує за спілкуванням.

Попри це Качанову здалося, що Клих страждає від психічного розладу.

Незважаючи на спокійну і виразну мову, зміст розмови викликав у адвоката серйозне побоювання, особливо після розмови з мамою Станіслава. Розповіді Станіслава про події його "мирного життя" дуже схожі на нав'язливу маячню", додала Щур.

Разом з адвокатом Клих написав низку заяв, у тому числі й прохання про зустріч із психологом.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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