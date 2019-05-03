Адвокат Трампа неодноразово зустрічався з Луценком, – The New York Times

Адвокат американського президента Дональда Трампа Рудольф Джуліані декілька разів зустрічався з українським генпрокурором Юрієм Луценком, щоб обговорити розслідування проти газодобувної компанії Burisma Group.

Саме у цій компанії обіймав посаду в раді директорів син американського політика Джо Байдена, повідомили у The New York Times.

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Й додали, що розслідування щодо Burisma Group вигідне Трампу та його оточенню через те, що Байден-старший планує балотуватися в президенти на наступних виборах у США. Зазначимо, що власник компанії, де працював Байден-молодший – колишній міністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський.



Гантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена

За інформацією видання, Джуліані нібито обговорював з колишнім та чинним генпрокурорами України розслідування проти Burisma Group та його зв'язок з Байденом. Зокрема у 2019 році адвокат Трампа декілька разів зустрічався з Луценком у Нью-Йорку.

Пізніше чинний генпрокурор повідомив колегам, що під час однієї із зустрічей Джуліані подзвонив Трампу, щоб повідомити йому про свої висновки,

– зазначили у The New York Times.

Проте наголосили, що офіційно адвокат цього не прокоментував. Хоч і пояснив, що втрутився через те, що демократи вступили у змову з українцями, аби ініціювати розслідування спецпрокурора США.

Хто такий Рудольф Джуліані?Був адвокатом Трампа в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори США. Саме Джуліані, згідно з джерелами The New York Times, частково очолював зусилля команди Трампа щодо залучення уваги до роботи Байдена в Україні.

Крім цього, журналісти видання пов'язали розслідування проти Burisma Group з візитом віце-президента США Байдена-старшого до Києва – у березні 2016 року.

Тоді Байден, який на той час був американським віце-президентом, заявив, що Україна може не отримати від США один мільярд кредитних гарантій. Він запевнив, що це станеться, якщо українські лідери не звільнять генпрокурора Віктора Шокіна.



Джо Байден під час повторного візиту до Києва у 2017 році

Згодом Шокіна таки звільнили. Також речник Байдена наголосив, що така вимога не була пов'язана зі справою, де фігурував Байден-молодший, а стосувалася корупції в ГПУ та колах української політичної еліти, пояснили у The New York Times.