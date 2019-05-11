Адвокат Трампа скасував візит до України і зустріч з Зеленським: причина
Персональний адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джуліані, який мав приїхати в Україну для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським, передумав і скасував свій візит.
Адвокат в інтерв'ю телеканалу Fox News розповів, що причиною скасування візиту стали "виснажливі атаки", яким він піддався після анонсування своєї поїздки.
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Також він припустив, що в Україні він опиниться у середовищі людей, які є ворогами Трампа, в деяких випадках і ворогами США, а ще – "у середовищі вже засудженої людини, яку визнали причетною до надання допомоги демократам у розслідуванні 2016 року".
Виходячи з того, що я чув від двох дуже надійних людей я переконаний, що президент (Зеленський, – 24 канал) оточений людьми, які є ворогами президента Трампа, і людьми, які, щонайменше в одному випадку, явно корумповані і залучені в цю схему,
– сказав Джуліані.
Проте, американські ЗМІ зазначають, що візит Джуліані було скасовано після різких звинувачень демократів у тому, що він нібито шукає зовнішньої підтримки перед виборами президента США 2020 року.
Сам юрист наголосив, що його рішення жодним чином не пов'язане з майбутніми виборами.
"Вони кажуть, що я втручався у вибори – це смішно", – скав Джуліані.
Для чого Джуліані хотів приїхати в Україну? Персональний адвокат Трампа хотів переконати Зеленського продовжити розслідування в інтересах Білого дому. Йдеться про розслідування щодо втручання РФ у президентські вибори США 2016 року та щодо участі сина екс-віце-президента Джозефа Байдена в роботі української газової компанії.
Також Джуліані хотів розповісти Зеленському "все, що я знаю про людей, які його оточують, і наскільки важливо провести повне, справедливе розслідування".
Проте, американські журналісти були переконані, що адвокат Трампа в такий спосіб намагався допомогти йому у президентській кампанії 2020 року. Сам Джуліані стверджував, що не втручається у вибори, а "втручаємося в розслідування, на яке маємо право".
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