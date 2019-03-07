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      Адвокати "грають у рулетку", аби потрапити до моряків в Лефортово, – батько військовополоненого

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      Адвокати українських моряків витрачають чимало часу, щоб потрапити до підзахисних
      Адвокати українських моряків витрачають чимало часу, щоб потрапити до підзахисних / УНІАН

      Адвокатам українських військовополонених моряків, які знаходяться в російському СІЗО Лефортово, доводиться витрачати чимало часу в черзі і "грати в рулетку", аби потрапити до підзахисних.

      Про це повідомив батько моряка Василя Сороки Віктор Сорока в інтерв'ю "100 днів неволі: батько полоненого моряка про те, як РФ карає бранців за відмову співпрацювати".

      Адвокати виконують свою роботу в іншому режимі, ніж консули. Проте система побудована так, що адвокатам доводиться витрачати чимало часу у черзі і "грати в рулетку", аби потрапити до підзахисного, адже Лефортово – здоровенне СІЗО, а слідчих кабінетів там лише сім,
      – проінформував Сорока.

      Віктор Сорока – батько військовополоненого моряка
      Віктор Сорока – батько військовополоненого моряка

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      Він додав, що схожа ситуація з передачами: невідомо, чи вони доходять. Листи також не всі потрапляють в руки військовополоненим морякам. Але лист написати може фактично кожен громадянин України і відправити звичайною поштою за простою адресою: Лефотово, Сорока Василь Вікторович 1991 рік.

      Василь у листах з полону дякує за турботу і підтримку. Пише, що все нормально і щоб не переймались, бо все буде добре. Сподівається, що якнайскорше це питання вирішиться і їх повернуть в Україну,
      – зазначив батько військовополоненого.

      На думку Сороки, погані умови перебування в Лефортово – елемент психологічного тиску і покарання за те, що військовополонені моряки не йдуть на співпрацю зі слідчими ФСБ.

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      Теги: Новини України Публікації Новини політики Україна – Росія Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ СІЗО
      Джерело: 24 Канал
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