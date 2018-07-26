Адвокати Кернеса заявили про тиск на суддю Київського райсуду Полтави та залякування його рідних

Активісти разом з групою озброєних людей 23 липня увірвалися до Київського районного суду Полтави з метою дискредитувати будь-яке рішення судді Андрія Антонова, прийняте у справі Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Про це сьогодні, 26 липня, журналістам заявили адвокати Геннадія Кернеса Андрій Циганков, Лідія Ізовітова, Олександр Гунченко та Наталія Пліса.

За словами Андрія Циганкова, це була спланована акція, щоб зірвати судовий процес, а надалі мати підстави скасувати будь-яке рішення судді. При цьому, на його думку, очевидним є той факт, що для активістів не має значення, яка судова справа щодо мера Харкова розглядається, головне, щоб Геннадій Кернес перебував під постійним кримінальним переслідуванням.

Якби ці озброєні люди увірвалися в дорадчу кімнату, в чому, на нашу думку, була їхня мета, і домоглися б спілкування з суддею Антонова, навіть не завдаючи йому побоїв, будь-яке рішення, виправдувальне або обвинувальне, яке він би прийняв, надалі було б дискредитоване. І ця б дія стала підставою, щоб процес почав слухатися заново на наступні 3 або 5 років,

– зазначив Андрій Циганков.

Крім того, захисники Геннадія Кернеса зазначили, що це вже не перша спроба тиску активістів на суд. Зокрема, загрози отримували як самі адвокати, так і суддя, і члени його сім'ї.

"У понеділок суддя Антонов зробив заяву до Вищої ради правосуддя: він повинен це зробити, якщо на нього чиниться тиск. Суддя заявив, що на нього особисто, на його брата-суддю і на його батька – екс-суддю чиниться тиск і погрози саме з боку активістів", – зазначила Лідія Ізовітова.

Також адвокат зазначила, що всі 19 прокурорів, які фігурують у справі Геннадія Кернеса, не з'являлися на останні засідання суду, щоб підтримати свій обвинувальний акт.

І не з'явилися вони не в один день, а 7 або 8 разів поспіль. Їх 19 прокурорів у цій справі, проте в суд прийшов тільки один документ, в якому повідомлялося, що всього один з прокурорів на лікарняному,

– додала адвокат.

Сьогодні сторона захисту також озвучила ім'я замовника заворушень в суді і самого політичного переслідування мера.

"На моє глибоке переконання, замовником цієї дії є народний депутат Антон Геращенко, а те, що він замовник даної справи, суд встановив не тільки за матеріалами справи, але й за свідченнями свідків, які під присягою підтвердили цю ситуацію", – повідомив Андрій Циганков.

Нагадаємо, 10 липня суддя Андрій Антонов пішов до дорадчої кімнати для винесення вироку. За словами сторони захисту, процесуальне рішення суддя планував оголосити протягом місяця.