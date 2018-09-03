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Адвокати Трампа збираються оскаржити законність "російського розслідування" у США

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Адвокат Трампа Руді Джуліані готує "контрдоповідь" щодо "російського розслідування"
Адвокат Трампа Руді Джуліані готує "контрдоповідь" щодо "російського розслідування" / Politico

Група юристів президента США Дональда Трампа складає "контрдоповідь" з метою позбавити законного статусу розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера у справі про потенційне втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Про це повідомляє The Daily Beast.

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Як розповів виданню особистий повірений адвокат Трампа Руді Джуліані, в одній із частин його доповіді буде розглянуто, "було чи не було законним саме ініціювання розслідування". За словами юриста президента США, доповідь буде складатися із двох розділів. Завдання одного розділу засумніватися у законності розслідування Мюллера, посилаючись на "можливі конфлікти" інтересів у федеральних правоохоронних органах.

Другий розділ буде містити відповіді на більш істотні твердження про змову виборчого штабу Трампа з агентами російського уряду з метою впливу на вибори 2016 року, а також на звинувачення в перешкоджанні правосуддю, що виникли, крім усього іншого, у зв'язку з тим, що глава Білого дому у травні 2017 року раптово звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі, йдеться у статті.

Мені здається, що це  абсурдний піар. (...) Ризикну припустити, що вони (команда Трампа – "24") не виявлять ніякого перешкоджання правосуддю (з боку спецпрокурора Мюллера – "24"), ніякої змови, 
– прокоментував підготовку контрдоповіді Гленн Кіршнер, працівник Федеральної прокуратури США у відставці.

Як зауважує видання із посиланням на неназване джерело, обізнане про процес роботи помічників Джуліані, "контрдоповідь" щодо "російського розслідування" буде готова у найближчі 2-3 тижні.

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Із чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.

Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Дональд Трамп Вибори у США Розслідування
Джерело: 24 Канал
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