Мовиться про ділянку на території Циркунівської сільської ради. Про це стало відомо з розпорядження Тимчук за 24 травня.

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Також документ надає адвокатці право на відновлення меж цієї землі площею 8,14 гектара. Ділянка належить до водного фонду.

Її призначення – створення місць відпочинку та здійснення культурно-оздоровчих заходів та підтримання стану водойми.

Ділянка знаходиться в оренді від 14 листопада 2003 року. Хто її орендує – невідомо.

У "Харківському антикорупційному центрі" повідомили, що підготовка технічної документації на земельну ділянку може свідчити про подальші дії з продажу цієї земельної ділянки. Ймовірно, її хочуть продати орендарю.

Що відомо про Юлія Плєтньову

Жінка в минулому була адвокаткою покійного мера Кернеса. Також Плєтньова досі є адвокаткою одразу кількох осіб:

Михайла Добкіна – в справі щодо виділення землі по "кооперативній схемі";

Голови Адміністрації Новобаварського району Харкова Тетяни Цибульник;

Заступника мера по житлово-комунальному господарстві Семена Сироти.

Батько адвокатки – чинний депутат Харківської міськради, Володимир Плєтньов. Цей чоловік також колишній суддя Апеляційного суду Харківщини.

Зверніть увагу! Айна Тимчук 27 квітня підписала наказ про надання земельної ділянки 90-річній бабусі свого колишнього чоловіка. Ця літня жінка вже має автомобіль Porsche та є підприємцем. Призначення виділеної ділянки – сінокосіння.